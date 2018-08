Por Hugo Laveen

Tres de las estructuras más grandes de SRP colapsaron en Estrella Mountain Ranch durante el monzón del jueves. “Están construidos para resistir vientos de más de 100 mph”, dijo Scott Harelson, portavoz de SRP.

Las líneas cayeron peligrosamente cerca de las casas y partes de las torres destrozaron las ventanas cuando se derrumbaron. “Los conductores, las líneas eléctricas que están unidas a ellos, que todo se redujo a un tramo de una milla en el extremo oeste”, explicó Harelson.

Harelson dijo que debido a que no es normal que estas torres colapsen, SRP examinará las estructuras y reevaluará el mantenimiento necesario. Las líneas eléctricas de 500,000 voltios se usan principalmente para traer energía de la planta de energía de Palo Verde, por lo que los clientes no se ven afectados por las líneas derribadas.

“Perdimos un componente bastante grande de la oferta, pero tenemos reservas, tenemos diferentes caminos para traer esa energía, es solo que ahora tenemos restricciones sobre cuánto podemos aportar”, dijo Harelson.

Las personas que viven en el vecindario cercano también perdieron tejas de sus techos, varios árboles se rompieron y las puertas del garaje se derrumbaron.

“Tuvimos agua en la cocina, el viento era simplemente increíble. Y realmente no se podía ver el granizo golpeando las ventanas, era como balas”, dijo Deb Davies.

SRP espera que las estructuras de poder sean reemplazadas en aproximadamente una semana.