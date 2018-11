Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- El Departamento de Policía de Phoenix está investigando un accidente que dejó muerto a un motociclista el martes por la tarde.

El incidente ocurrió cerca de la Interestatal 17 y Northern Avenue .

Según la policía de Phoenix, un hombre de 45 años que conducía una camioneta Nissan Titan viajaba hacia el sur en el Black Canyon Access desde el norte cuando varios pedazos de madera cayeron de su remolque de trabajo de 14 pies.

La policía dice que el hombre intentó cambiar de carril para detenerse y recoger los artículos que se cayeron de su remolque cuando no pudo ceder a una motocicleta que se dirigía hacia el sur.

Cuando el conductor del camión cambió de carril, la motocicleta chocó con el lado del pasajero del camión. La policía dice que el motociclista, luego identificado como Daniel Castañeda, de 34 años, fue expulsado de su motocicleta luego del accidente.

Según la policía, el conductor del camión y dos pasajeros varones resultaron ilesos y permanecieron en la escena.

Castañeda fue trasladado a un hospital local donde fue declarado muerto.

La policía dijo que el motociclista llevaba un casco en el momento del accidente.

La policía de Phoenix cree que el deterioro puede no ser un factor en el accidente.

Los nombres del conductor del camión y sus pasajeros no fueron revelados.