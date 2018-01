Deportes

Phoenix, AZ. En el campo, las porristas de los Cardenales de Arizona mantienen a los fanáticos encendidos durante todo el juego.

¿Pero alguna vez te has preguntado quién los mantiene encendidos?

Ese es un trabajo para entrenadores como Jordan Guida en Mountainside Fitness. “La idea es hacer que el cuerpo funcione”, dice, mientras varias de las porristas se presentan a trabajar.

Mountainside Fitness es su instalación de entrenamiento para ir, gracias a una asociación única entre el equipo y el club.

“Y en realidad tener contacto con ellos y estar involucrado con ellos. Venir y hacer ejercicio; usando nuestras instalaciones No solo una marca por el nombre “, explica Guida.

Andrea es una de las porristas que intenta llegar aquí todos los días.

“Muchos de nosotros vivimos en todo el Valle, así que utilizamos muchos de los Fitnesss de Mountainside”, dice ella.

El compañero de equipo Chelsie agrega. “Me encanta estar al día con mi cardio, quiero decir, el día del juego es un evento de cuatro horas, por lo que nos gusta asegurarnos de estar preparados para eso”.

El cardio es grande para estas mujeres, pero Guida dice que es solo el comienzo. “Realmente queremos trabajar en equilibrio y coordinación. La fuerza estará involucrada en cualquiera de los pesos que tocamos, pero funcionan en diferentes tiempos y cosas así “.

Andrea dice, “Mucho peso corporal. Nos gusta mantener la luz, por supuesto, por lo que nos gusta utilizar los pesos de 5 y 10 libras, por lo general. No hacemos ningún entrenamiento de pesas”.

Pero Guida dice que un entrenamiento con pesas es bueno para todos. “Sólo te va a tonificar, poner en forma y mantener delgada”. Eso es lo que todos quieren al final del día”.

Guida dice que la gran parte es que los entrenadores en Mountainside pueden trabajar algunas de esas rutinas en su entrenamiento, o diseñar algo totalmente personalizado, “Ya sea un atleta profesional o alguien que solo quiere ponerse en forma, todo puede diseñarse y adaptarse a ellos.”

Y él dice que hay algo que cualquiera puede hacer para que su rutina de ejercicios sea más exitosa. Siga el ejemplo de las porristas y traiga un amigo, “Lo que me encanta es que todo mi equipo puede venir, así que nos encanta estar en grupos y practicamos todos juntos”, dice Andrea.

“Esa responsabilidad es enorme”, dice Guida. “Tienes a alguien con quien estás llegando. Tienes una mejor razón para venir por eso”.

Y con un poco de trabajo, Guida dice que pronto alegrarás tu propio éxito físico. “Si puedes venir tres días a la semana y matarlo, ejercítate durante 30 minutos con buenos pesas, estarás listo”.