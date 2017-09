La histerectomía no es la única opción, afirman los expertos en radiología.

Salud

Muchas mujeres estadounidenses con fibromas uterinos no saben que hay una técnica de embolización mínimamente invasiva que podría ser una alternativa a la histerectomía, según una nueva encuesta.

“Las ideas erróneas sobre los fibromas uterinos y los tratamientos disponibles con frecuencia llevan a las mujeres a someterse a una cirugía invasiva y potencialmente innecesaria para los fibromas, a pesar de un uso clínico durante más de 20 años que respalda la embolización de los fibromas uterinos”, dijo el Dr. James Spies.

Spies, profesor de radiología en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., es ex presidente de la Sociedad de Radiología Intervencionista (Society of Interventional Radiology, SIR). El grupo encargó la encuesta en línea de Harris Poll, que contó con casi 1,200 mujeres.

Los radiólogos realizan la embolización de fibromas uterinos (EFU) para tratar los tumores que crecen en la pared del útero. Estos tumores normalmente son benignos, según la Oficina para la Salud de las Mujeres de EE. UU.

Los radiólogos guían un catéter a través de una arteria hasta el suministro de sangre de un fibroma. Una vez llegan al suministro de sangre del fibroma, el radiólogo libera partículas pequeñas que bloquean los vasos sanguíneos que nutren al fibroma, explicaron los investigadores.

El tratamiento tiene una tasa alto de éxito, según la SIR. Aproximadamente 9 de cada 10 mujeres que se someten a una embolización de fibromas uterinos experimentan una mejora significativa. Muchas mujeres informan que sus síntomas desaparecen completamente.

El estudio encontró que:

• El 57 por ciento de las mujeres no creen que se enfrenten a ningún riesgo de fibromas uterinos.

• El 44 por ciento de las mujeres a las que se diagnostican fibromas uterinos no conocen la embolización de fibromas uterinos.

• Entre las mujeres a las que se diagnostican fibromas uterinos que han oído hablar de la embolización, el 46 por ciento no se enteraron por primera vez de su existencia a través de su obstetra y ginecólogo.

• Casi tres cuartas partes de las mujeres que conocían el tratamiento escucharon hablar por primera vez del mismo a otra persona que no era su obstetra y ginecólogo. Escucharon hablar de la embolización a sus familiares y amigos, a partir de su propia investigación personal y de los anuncios.

• Una de cada 5 mujeres cree que no hay ningún otro tratamiento para los fibromas aparte de la histerectomía.

La Dra. Janice Newsome es directora asociada de la división de radiología intervencionista y de medicina guiada por imágenes en el Hospital de la Universidad de Emory, en Atlanta.

Dijo que “es significativo que el 62 por ciento de las mujeres no conozcan la EFU y que una de cada 5 mujeres [el 20 por ciento] crea que el único tratamiento que hay es la histerectomía. La preservación uterina debería ser un objetivo importante de la terapia de los fibromas. Sin embargo, muchas mujeres no son conscientes de las opciones de tratamiento seguras y efectivas aparte de la histerectomía”.

El Dr. Suresh Vedantham es presidente de la Sociedad de Radiología Intervencionista y también profesor de radiología y cirugía en la Universidad de Washington, en St. Louis.

“Los médicos deben asegurarse de que las mujeres conocen cada opción de tratamiento, para que puedan tomar la decisión que sea adecuada para ellas”, dijo Vedantham.

“La embolización de fibromas uterinos es un ejemplo de una terapia guiada por imágenes que ha mejorado la atención médica estándar y la calidad de vida de muchas mujeres, al permitir realizar un tratamiento mínimamente invasivo con un tiempo de recuperación más corto, menos dolor y un menor riesgo de complicaciones que las cirugías tradicionales para los fibromas uterinos”, dijo.

FUENTE: Society of Interventional Radiology