Un encuesta encontró que saben que aumenta los riesgos de problemas cardiacos, pero se sienten confundidos y desanimados sobre cómo reducirlo.

Salud

Muchos estadounidenses no saben cómo manejar el colesterol alto Un encuesta encontró que saben que aumenta los riesgos de problemas cardiacos, pero se sienten confundidos y desanimados sobre cómo reducirlo

MARTES, 11 de abril del 2017 (HealthDay News) — Los estadounidenses con un nivel alto de colesterol son conscientes del peligro que supone para su corazón, pero muchos carecen de la confianza o del conocimiento para mantenerlo bajo control, según muestra una nueva encuesta.

Un nivel alto de colesterol es un factor de riesgo de enfermedad cardiaca y de accidente cerebrovascular (ACV), y provoca unos 2.6 millones de fallecimientos en Estados Unidos cada año, señalaron los investigadores.

La encuesta incluyó a casi 800 personas en todo el país con antecedentes de enfermedad cardiaca o al menos un factor de riesgo importante de enfermedad cardiaca o ACV, como el colesterol alto, la hipertensión o la diabetes.

Por lo general, el 47 por ciento de los encuestados no habían medido su nivel de colesterol el año anterior. Aunque los que tenían un colesterol alto tenían tasas más altas de haber realizado una prueba recientemente, el 21 por ciento de ellos no se había hecho la prueba en el último año.

El 82 por ciento de los encuestados sabían que había un vínculo entre el colesterol y el riesgo de enfermedad cardiaca y de ACV, y la mayoría de los que tenían un nivel alto de colesterol sabían que era importante gestionarlo. Desafortunadamente, muchos se sentían confusos, desanimados y no estaban seguros con respecto a si podrían hacerlo, encontró la encuesta.

Los tratamientos más habituales para el colesterol alto recomendados por los profesionales de la atención médica fueron la medicación (el 79 por ciento), el ejercicio (el 78 por ciento) y los cambios en la dieta (el 70 por ciento). Los pacientes se sintieron menos informados con respecto a qué peso corporal deberían tener, las diferencias entre los tipos de colesterol (LDL [malo] frente a HDL [bueno]) y los objetivos para la gestión del colesterol.

El colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad), o “bueno”, transporta el colesterol desde las partes del cuerpo hasta el hígado, donde se procesa. El colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad), o “malo”, puede hacer que las arterias se obstruyan.

Casi 94.6 millones de adultos estadounidenses (o el 40 por ciento) tienen un nivel total de colesterol por encima de 200 miligramos por decilitro (mg/dL), con aproximadamente un 12 por ciento por encima de los 240 mg/dL, indicaron los autores del estudio. Un nivel de colesterol que exceda los 240 mg/dL se considera alto, mientras que los niveles entre 200 mg/dL y 239 mg/dL se considera que están en el límite.

“Las investigaciones sugieren que incluso unos niveles de colesterol modestamente altos pueden causar una enfermedad cardiaca en el futuro, pero los resultados de esta encuesta muestran una falta alarmante de comunicación entre los profesionales de la atención de médica y los que tienen el riesgo más alto de enfermedad cardiovascular”, dijo la Dra. Mary Ann Bauman, miembro del grupo asesor sobre el colesterol de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

“Las directrices actuales piden que se realicen cambios en las modificaciones del estilo de vida como primera línea de tratamiento, pero con frecuencia eso no es suficiente. También necesitamos hablar a los pacientes sobre los otros factores de riesgo, incluyendo la genética y los antecedentes familiares, a fin de determinar el tratamiento más efectivo para cada individuo”, añadió en un comunicado de prensa de la asociación del corazón.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor

FUENTE: American Heart Association