Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía de Phoenix está investigando después de que un asesor político local muriera en un aparente suicidio, presuntamente prendiéndose fuego.

La policía de Phoenix confirmó que el hombre era Paul J. López, de 46 años.

López trabajó como consultor en varias campañas políticas para los demócratas de Arizona, con una larga historia en la política de Phoenix.

El martes 24 de julio a las 4:00 de la tarde, agentes de la policía de Phoenix respondieron a un llamado de una persona lesionada al estacionamiento de la Iglesia de las Naciones, cerca de Central Avenue y Bethany Home Road.

Los oficiales dicen que encontraron a López con quemaduras.

Fue transportado a un hospital y luego fue declarado muerto.

No se sospecha de ningún juego sucio.

La policía dice que la información preliminar indica que las lesiones parecen ser autoinfligidas.

“Estoy en estado de shock”, dijo el abogado local Lawrence Robinson. “Sin signos”. Robinson había sido amigo íntimo de él durante más de una década. “Lo que pasa con Paul es que Paul sería el tipo que lo llamaría o aparecería en su puerta o lo encontraría en una cafetería y lo abrazaría desde atrás, así que no sabía que iban a ser malas noticias como las que escuchamos, “Dijo Robinson.

Robinson dijo que él y López trabajaron juntos para ayudar a elegir al ex alcalde Greg Stanton. Y uno de sus mejores recuerdos es cuando los dos ayudaron a aprobar la ordenanza contra la discriminación que redactaron.

“Lo pasamos allí mismo en el Orpheum y es gracias a Paul que Phoenix está donde está hoy”, dijo Robinson.

López deja una esposa y una hija pequeña, entre muchos amigos. Y Robinson dijo que aunque nadie entiende por qué el amado hombre de familia haría algo tan trágico, es un recordatorio de que alguien parece tener todo, tal vez luchando contra algo que nadie más puede ver.

“Ese tipo de hombre que se da a sí mismo y es muy público. Supongo que a veces no ves lo que hay detrás de la lente privada “, dijo Robinson.

La familia de Paul J. López están agradeciendo a todos por su apoyo, pero piden privacidad mientras se afligen y tratan de descubrir cómo y por qué ocurrió esta tragedia.

El ex alcalde de Phoenix, Greg Stanton, twitteó sus recuerdos de López el miércoles por la noche, diciendo en parte. “No podría pedir un mejor amigo que Paul Lopez. A través de altibajos, buenos y malos … Siempre estuvo ahí para mí y mi familia “.

Si usted o alguien que conoce está pensando en suicidarse, hay ayuda disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Puede llamar al salvavidas nacional para la prevención del suicidio llamando al 1-800-273-talk.

La concejal de la ciudad de Phoenix, Laura Pastor, dio a conocer la siguiente declaración sobre la muerte de López:

“Es con profunda pena y un corazón muy pesado que lloro la muerte de mi buen amigo y asociado Paul López. Paul era alguien que había conocido desde muy joven, y he permanecido cerca de su familia durante bastante tiempo. Su inteligencia, ingenio y amor por su comunidad fueron los sellos distintivos de su comportamiento y profesionalismo; y como hombre de convicción y familia, personificó los valores que lo convirtieron en un verdadero ejemplo para que los demás admiraran. Mi corazón se rompe por su esposa, su hija y el resto de la familia López, con quienes mis pensamientos más sinceros y oraciones son durante este momento indudablemente doloroso.

Insto encarecidamente a todos a que cuiden de sus seres queridos y demuéstreles exactamente cuánto, porque nunca se sabe qué tipo de dolor tácito alguien puede estar experimentando, o en qué camino solitario él o ella podrían estar luchando para navegar “.