Muere conductor al estrellarse con un remolque

Por Hugo Laveen

El conductor de un Chevrolet Tahoe murió cuando se estrelló contra un remolque plano en la 51st Avenue y Jefferson Street el miércoles por la mañana.

Jefferson Street está al sur de Van Buren Street, que a su vez está al sur de la Interstate 10 (Papago Freeway).

Sucedió poco antes de las seis de la mañana.

“Hay un daño extenso en la SUV que además se incendió. Las tripulaciones están trabajando para verificar el estado del ocupante”, dijo el sargento Vince Lewis, del Departamento de Policía de Phoenix.

Los primeros en responder declararon que el conductor había muerto en la escena, que está en una zona industrial, y estaban trabajando para rescatar el cuerpo.

Según la policía, el conductor estaba en dirección oeste en Jefferson Street “detrás de un remolque de tractor más lento”. Mientras trataba de pasar esa semifinal, chocó la parte delantera de la cama plana, que estaba estacionada en el lado de la acera, no estaba enganchada a un camión.

El SUV quedó insertado debajo de la cama plana; La parte superior del lado del conductor parecía haber sido cortada.

En este momento, la policía no está segura de si el conductor no pudo girar y evadir a tiempo para evitar la cama plana o si simplemente no lo veía porque estaba tan oscuro en la zona.

“Las restricciones de tráfico estarán en su lugar y se aconseja a los conductores que eviten el área y elijan una ruta alternativa”, continuó.