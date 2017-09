Por Hugo Laveen

Un hombre murió días después de que fue atropellado por un vehículo y su camión fue robado en Phoenix, según el Departamento de Policía de Phoenix.

Alrededor de las 6 de la mañana del sábado, los agentes respondieron al bloque 1000 al norte de la 48 Calle para investigar un incidente donde a una persona había sido golpeada por un vehículo, según el Departamento de Policía de Phoenix.

Según la policía de Phoenix, la víctima fue identificada como Mario Córdova, de 34 años.

Hablamos con su esposa sobre la tragedia. “No entiendo por qué”, dijo Luz Molina. Es un buen hombre, un buen padre, un buen marido.

Córdova fue encontrado en la carretera y fue trasladado a un hospital local con heridas graves, dijo la policía.

Murió pocos días después del incidente. “Mi corazón está roto”, dijo Molina.

“Era una persona tan hermosa por dentro”, dijo la cuñada de la víctima, Lizbeth Molina. “No hizo daño a nadie, fue amigo de la comunidad y lo peor de todo esto es que no sabemos qué le pasó”.

La policía dijo que el vehículo de la víctima fue robado. El vehículo fue descrito como un gris claro, 2001 Dodge Ram 2500 Diesel con placa BFZ2164 de Arizona.

En este momento, la policía de Phoenix dice que el camión de Córdova no ha sido encontrado.

“Se ha reportado robado”, dijo la Sargento de la Policía de Phoenix. Mercedes Fortune.

Cualquier persona que reconozca el vehículo o tiene cualquier información con respecto al incidente se le pidió que llame a Silent Witness al 480-948-6377.

La víctima deja atrás a su esposa ya sus dos hijos. Su esposa también está esperando su tercer hijo. Ha sido creada una cuenta Go Fund Me para ayudar a la familia. Para acceder a ella pulse: https://www.gofundme.com/mario-cordova