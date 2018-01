Por Hugo Laveen

El ex astronauta John Young, un pionero de la NASA cuyos seis viajes al espacio incluyeron una caminata en la luna y comandando el primer vuelo del transbordador espacial, murió el viernes luego de complicaciones de neumonía, dijo la NASA el sábado.

Tenía 87 años.

“La NASA y el mundo han perdido a un pionero. La carrera del astronauta John Young abarcó tres generaciones de vuelos espaciales: nos pondremos sobre sus hombros mientras miramos hacia la próxima frontera humana”, dijo el administrador de la NASA Robert Lightfoot.

Young, un ex piloto de la Armada, era parte del segundo grupo de astronautas contratados por la agencia espacial, que se subió a bordo en 1962 para agregar al Mercury Seven original que había sido seleccionado tres años antes.

Terminó como uno de los aviadores más experimentados de la NASA, convirtiéndose en el primer astronauta en volar al espacio seis veces, y el único en ingresar al espacio en cada uno de los programas de Gemini, Apollo y transbordador espacial.

Formó parte de la primera misión tripulada de Gemini, con Gus Grissom en Gemini 3 en 1965. Y comandó el primer vuelo del transbordador espacial, con el piloto Bob Crippen, durante tres días en abril de 1981.

Young voló a la luna dos veces y aterrizó en ella una vez. Formó parte de la tripulación del Apollo 10 que orbitó la luna en mayo de 1969 en preparación para el primer aterrizaje más tarde ese año. En el segundo viaje, Young caminó en la luna como parte de Apollo 16 en 1972.

“John Young estaba a la vanguardia de la exploración espacial humana con su equilibrio, talento y tenacidad”, dijo Lightfoot. “Era en todos los sentidos el ‘astronauta de astronautas’. Lo extrañaremos.”

El ex presidente George H.W. Bush dijo que Young era “más que un buen amigo, era un valiente patriota cuyo coraje y compromiso con el deber ayudaron a nuestra nación a retroceder en el horizonte del descubrimiento en un momento crítico”.

“Bárbara y yo nos unimos a nuestros conciudadanos y a muchos amigos en la comunidad espacial en luto por la pérdida del astronauta John Young”, dijo Bush en un comunicado. “… Para nosotros, él representó lo mejor en el espíritu estadounidense, siempre mirando hacia adelante, siempre llegando más alto.

“John deja un tremendo legado de logros, además de su maravillosa familia. Que su memoria sirva para inspirar a futuras generaciones de exploradores a desafiarse mucho, actuar con valentía y servir desinteresadamente”.