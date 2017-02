Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— Después de dos días de esperanzas y oraciones por una recuperación, un niño de Mesa, de 7 años de edad, ha fallecido.

Carter Wojahn-Curry fue atropellado por un automóvil mientras cruzaba la calle cerca de la calle 56 y Broadway Road, el miércoles. El conductor inicialmente huyó, pero más tarde regresó a la escena.

Carter había estado en terapia intensiva desde que fue golpeado caminando, dijo su tío. Después de dos exploraciones de cerebro, los médicos lo pronunciaron muerto el viernes por la mañana.

“Cuando aprendió a caminar, no empezó a caminar, empezó a correr”. Fuerte voluntad e independencia es cómo Carreter Wojahn abuela de Christine lo recuerda.

-Un muchacho, casi intrépido -dijo-.

El miércoles por la mañana cree que Carter tenía algo que quería probar. “Se suponía que no debía caminar solo, lo sabía, pero es muy independiente y quería mostrarle a su mamá ya todos los demás que era un niño grande”.

En vez de esperar a sus amigos en la parada del autobús, él eligió caminar a la escuela. “Nadie tenía idea, se levantó temprano y se fue de casa temprano”, dijo Christine. Carter no lo lograría.

La policía dijo que, María De Jesús Cabrera Dávila de 23 años de edad, que sólo tenía un permiso de aprendizaje, lo golpeó mientras cruzaba la calle.

La policía de Mesa dijo que ella huyó después del accidente, pero regresó a la escena poco después. Dávila se enfrenta a una carga de no permanecer en el lugar de una colisión de lesiones graves.

“Estaba enojado, estaba muy enojado”, dijo Christine.

El sitio del accidente es ahora un lugar de reunión para sus compañeros de clase y amigos para llorar y recordar.

Su familia ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a los padres con los gastos finales. Amigos y familiares también planean realizar una vigilia en el lugar del accidente el sábado mañana por la noche a las 7 pm, donde tomarán una colecta que irá directamente a la funeraria.

También planean realizar un lavado de autos el domingo de 10 am a 5 pm en el Valero en 4360 E. Broadway Road en Mesa.

“Es increíble que tanta gente sea tan generosa y dispuesta a ayudar”, dijo Christine.

Para acceder a la cuenta de GoFunMe pulse: http://bit.ly/2khIo0V