Por Hugo Laveen

Avondale, AZ.— El sospechoso de haber asesinado a una cajera de Best Buy en Avondale, en hechos ocurridos el lunes, ha muerto.

La policía dijo que Henry Cota, Jr., de 27 años, fue declarado muerto el martes por la noche.

El lunes, la policía fue llamada a un tiroteo en la tienda de la Avenida 99 y McDowell Road en Avondale.

Una empleada había sido baleada y asesinada. Posteriormente fue identificada como Melissa Méndez, de 26 años.

Cota, el hombre de la policía cree que mató a tiros a Méndez, según informes, volvió el arma contra sí mismo y disparó, en lo que la policía dijo que era un posible intento de asesinato y suicidio.

Fue llevado al hospital en condiciones críticas en ese momento.

La policía dice que hubo una historia de violencia doméstica entre Méndez y Cota. “La información reunida por la oficina de investigaciones criminales reveló que los dos sujetos se conocían”, dijo el oficial Jaret Redfearn del Departamento de Policía de Avondale.

El arma que se cree que se utilizó en el tiroteo se localizó en la escena.

Los investigadores en la escena todavía están analizando los momentos que condujeron a los disparos, poco después del mediodía.

“La información que tenemos ahora es que fueron hechos varios disparos”, dijo Redfearn,

Best Buy lanzó la siguiente declaración:

Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, los amigos y los niños de Melissa Méndez después de que ella fue asesinada sin sentido el lunes. La violencia doméstica no tiene lugar en nuestra sociedad, y este trágico acontecimiento es un ejemplo de lo destructivo que puede ser. Melissa, una empleada de nuestra tienda en Avondale durante más de siete años, era muy querida por sus colegas y genial en su trabajo. El asesoramiento se ha puesto a disposición de nuestros empleados. Nuestra tienda de Avondale permanece cerrada en este momento.

Una cuenta de GoFundMe se ha creado para ayudar a pagar sus funerales, así como los gastos de los dos hijos de Méndez; para acceder a ella pulse el siguiente vínculo en Internet: https://www.gofundme.com/support-fund-for-funeralkids