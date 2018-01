Por Hugo Laveen

Una mujer de 51 años de Massachusetts murió a los pocos días de descubrir que tenía gripe, según su familia.

Jenny Ching pensó que estaba luchando contra un resfriado cuando fue al hospital el miércoles pasado. Dos días más tarde, murió de complicaciones relacionadas con la gripe.

“Ella tenía gripe y también desarrolló una infección bacteriana”, dijo su esposo Matt Ching. “Fue realmente grave y causó una neumonía grave”.

En los últimos años, la madre y sus dos hijos pequeños, de 9 y 7 años de edad, se vacunaron anualmente contra la gripe. Pero Matt Ching dijo que no estaba seguro de si su esposa recibió la vacuna esta temporada.

Nacida en China, Jenny Ching se mudó a Needham, Massachusetts, a los 20 años. Trabajó en el restaurante New Garden toda su vida adulta. Sus compañeras de trabajo, que se convirtieron en parte de su familia extensa, dijeron que apenas se perdía un día de trabajo.

“Ella era tan fuerte y tan motivada por la familia. Se negó a tomar un descanso”, dijo el dueño del restaurante, Raymond So.

Cientos de personas asistieron a su velatorio el miércoles para presentar sus respetos.

“La comunidad ha sido increíble”, dijo Ching. “La escuela local, nuestros amigos han sido tan solícitos. Sin ellos, no sé cómo sería para ayudar a que los niños continúen”.

Se ha creado una página de GoFoundMe para ayudar a los niños y a la familia de Ching, para acceder a ella pulse: https://www.gofundme.com/jennychingmemorial