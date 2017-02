Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.– Una autopista del Valle estubo cerrada por horas durante la noche después de un vuelco mortal que ocurrió el domingo por la noche.

El accidente de dos vehículos ocurrió justo antes de la medianoche en los carriles del este de la US 60 en Dobson Road en Mesa.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública, uno de los vehículos golpeó la barda del medio de la autopista y luego rodó varias veces. Una mujer fue expulsada, arrojada a varios pies de su vehículo. Ella fue declarada muerta en la escena.

No está claro qué precedió a eso o cómo estaba involucrado el segundo vehículo. El conductor de ese otro vehículo no resultó herido.

Los carriles del este de la US60 fueron cerrados en Dobson. DPS los volvió a abrir poco antes de las 4:30 de la madrugada.

En este momento, la investigación está en curso, pero DPS dijo que no parece que se presentarán cargos.