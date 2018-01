Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. Una peatona ha muerto luego de un accidente de atropello y fuga en Gilbert el pasado fin de semana. El sospechoso ahora enfrenta cargos de homicidio.

Según la policía de Gilbert, Beth Kumpe, de 43 años, caminaba con su hija de 20 años y su perro cerca de Burk Street y Houston Avenida cuando ella y el perro fueron alcanzados por un vehículo.

La policía dijo que el vehículo se metió en el carril de bicicletas y se acercó a la acera y golpeó a Kumpe y al perro.

El conductor del vehículo huyó de la escena.

La policía dice que llevaron a Kumpe a un hospital local. Ella más tarde murió de sus heridas.

La hija no fue herida. La policía no aclaró la condición del perro.

Según el Departamento de Policía de Gilbert, el conductor, que según la policía es Paul Flanigan de 23 años, se ubicó unos 30 minutos después del choque a media milla de la escena. La policía pudo determinar que el conductor y el vehículo fueron los involucrados por el daño al vehículo.

La policía dice que encontraron una cantidad utilizable de lo que creen que es metanfetamina y una pipa de vidrio con residuos blancos, así como una pipa de vidrio de color con residuos de marihuana en una mochila que se encontró dentro del vehículo.

Flanigan tenía una pasajera en el automóvil que dijo que habían conducido durante más de una hora desde Sycamore Creek. Ella le dijo a los oficiales que Flanigan estaba manejando y varios sobresaltos la sacudieron.

La pasajera le dijeron a la policía que Flanigan se detuvo a cierta distancia de la escena y que lo escuchó decir “voy a ir a la cárcel” una y otra vez. Ella dijo que pensó que probablemente golpeó a un animal o a una persona por la forma en que estaba reaccionando.

La mujer también le dijo a la policía que habían consumido alcohol más temprano ese día y que no habían pedido ayuda médica o policial después del accidente.

El oficial en la escena informó que Flanigan mostró signos consistentes con deterioro incluyendo un contenedor abierto de cerveza en la consola central del vehículo, pupilas dilatadas y ojos inyectados en sangre.

Flanigan fue arrestado por múltiples cargos, incluido el asalto agravado y atropello y fuga. Como Kumpe ya murió, Flanigan también enfrentará una acusación de homicidio sin premeditación.