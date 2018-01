Por Hugo Laveen

Buckeye, AZ. Una mujer que fue alcanzada por una bala perdida durante una excursión familiar en Buckeye el domingo ha muerto a causa de sus heridas.

Ella tiene 24 años y ha sido identificada como Kami Gilstrap, según el Departamento de Policía de Buckeye.

El jefe de policía de Buckeye, Larry Hall, dijo que el área en el área desértica al norte de la Interestatal 10 y Miller Road es un área popular donde el domingo hubo mucha gente haciendo algunos disparos recreativos.

Es tan popular que ambos oficiales del Departamento de Policía de Buckeye y la Oficina de Administración de Tierras tenían oficiales en el área vigilando la actividad.

Hall dijo alrededor de las 2 pm, una camioneta aceleró hacia un grupo de sus oficiales. En la cama de la camioneta había una mujer que tenía un grupo que le practicaba compresiones de pecho. Ella había recibido un disparo en el cofre.

Testigos dijeron a los agentes que habían estado en el área cuando escucharon tres disparos distintos, y uno de los proyectiles golpeó a su amiga en la cabina del auto. No sabían de dónde se había disparado la bala.

Ella fue llevada a un hospital en estado crítico.

La policía de Buckeye dijo el lunes que la víctima murió a causa de sus heridas.

El incidente esta bajo investigación.

Los disparos son un sonido común que escuchará en casi todas las direcciones en la zona desértica al oeste de Buckeye.

“No solo balas, escuchas bombas de tubería, escuchas todo tipo de cosas aquí. Los puedo escuchar desde mi casa en Watson “, dijo Joe Sebastini, que ha vivido en la zona durante algunos años y que cabalga aquí a menudo, pero dice que el tiroteo está empezando a escasear.

“Esta área, tengo que tratar de evitarlo porque hay tanta locura sucediendo aquí”.

La policía dice que cientos de personas dispararon el domingo por la tarde cuando dispararon contra esa mujer.

“El mayor desafío al que nos enfrentamos en esta investigación, en este momento es que hay cientos de tiradores aquí y allá, cientos de tiradores justo al sur de donde ocurrió el incidente, que es un tramo de área de 1 milla. Al tratar de determinar la trayectoria, y en realidad la ronda que la golpeó, va a ser una investigación muy desafiante en este momento “, dijo Hall.

Algunas personas que están familiarizadas con el área se sorprendieron. “Es algo que habría sido cuestión de tiempo, no se sabía cuando iba a suceder”, dijo Héctor Guzmán, quien ha venido al área un par de veces para dispararle al blanco.

El Chief Hall dice que esta no es la primera vez que algo así ha sucedido.

“Esto es lo peor que puedes hacer es salir a un entorno descontrolado como el desierto donde tienes múltiples tiradores que tienen diferentes niveles de habilidad y se dedican a la práctica de tiro. Este no es el primer incidente que hemos tenido aquí donde las personas han sido golpeadas”.

Para personas como Sebastini, él dice que está prestando atención a la advertencia. “Definitivamente nos asusta y tratamos de mantenernos limpios”.

Esa área es tierra del condado, pero la policía de Buckeye dice que debido a todos los incidentes ahora están llevando a cabo operaciones conjuntas con la Oficina de Administración de Tierras para ayudar a frenar algunas de estas ocurrencias.