Nacional

Un niño de 11 años de Ohio murió después de que la policía dijera que su padrastro, que pesa hasta 400 libras, lo empujó.

Donald Martin Jr., de 58 años, fue arrestado el viernes por la muerte de Dylan Davis después de que la abuela del niño llamara al 911 para informar que no estaba respirando, según información divulgada por WLWT.

“Vino a casa y le dio un ataque”, dijo la abuela del niño. “Mi esposo lo estaba reteniendo, se enfermó y luego se desmayó. No lo sé.”

Según los informes, el hombre contuvo a su nieto adoptivo, que tiene autismo, durante varios minutos durante el altercado. El alguacil del condado de Brown, Gordon Ellis, dijo que el niño de 11 años murió luego en el hospital por asfixia o compresión posicional.

El padre del niño, Sam Davis, le dijo a WLWT que el niño era un “gran niño” que amaba el aire libre. Dijo que a medida que su hijo crecía, comenzó a mostrar signos de agresión.

“Estaba envejeciendo”, dijo Davis. “A veces su enojo era cada vez más fuerte y a veces tenía que ser restringido físicamente”.

“Me siento triste. Me siento enojado. Me siento confundido. Ojalá nunca hubiera sucedido “, continuó.

Martin fue acusado de homicidio imprudente. Actualmente se encuentra recluido en la Cárcel del Condado de Brown.