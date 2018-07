Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una mujer murió luego de que la policía dijera que se había pasado una luz roja y había chocado contra un automóvil y luego con un poste el domingo por la mañana.

El incidente ocurrió justo antes de las 2:30 de la madrugada en 19 Avenida y Bethany Home Road.

La policía dijo que Irene Conger, de 42 años, viajaba hacia el sur en un Chevy Tahoe 2007 cuando pasó la luz roja en la intersección y se estrelló contra un hombre de 61 años en un Honda de cuatro puertas. Él se dirigía al este en Bethany Home.

Conger luego se estrelló contra un poste del tren ligero, se volcó y terminó en las vías del tren ligero.

Fue llevada al hospital donde más tarde murió.

El conductor del Honda, que no ha sido identificado, no parecía estar afectado, según la policía. El hombre también fue transportado a un hospital local por razones de precaución.

La policía de Phoenix dice que después de que sacaron el Tahoe de las vías, los empleados de Valley Metro inspeccionaron el sistema para asegurarse de que no haya daños.

El tren ligero se interrumpió por un corto período de tiempo, pero Valley Metro usó autobuses para transportar pasajeros desde Montebello hasta Glendale.