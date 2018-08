Por hugo Laveen

Black Canyon City, AZ. Una persona ha muerto después de un accidente que involucró varios vehículos en la autopista interestatal 17 en dirección norte el sábado por la mañana.

Según un vocero del DPS, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 249 cerca de Black Canyon City.

El choque involucró cuatro vehículos y una persona murió como resultado.

Los carriles hacia el norte han sido reabiertos desde entonces. Los carriles hacia el sur no se vieron afectados.

ADOT informó los conductores deben esperar largas demoras en la Interestatal 17 hacia el norte cerca de Black Canyon City debido a un accidente anterior y al intenso tráfico de fin de semana, según el Departamento de Transporte de Arizona. Ambos carriles están abiertos después de la colisión anterior en el hito 249, pero los conductores deben esperar demoras de hasta 15 millas.

Los conductores deben permitir el tiempo de viaje adicional o considerar una ruta alternativa, como a través de Payson en las rutas estatales 87 y 260. Esas carreteras permiten a los conductores conectarse con la I-17 en Camp Verde.

No hay un tiempo estimado para que la copia de seguridad se borre. Los carriles hacia el sur no se ven afectados.