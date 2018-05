Por Hugo Laveen

Los detectives en Wisconsin han vinculado a una víctima de un asesinato en 1984 a Arizona o Nuevo México con una muestra de polen.

La víctima, una mujer no identificada, fue encontrada en las afueras de Westby, Wisconsin, en mayo de 1984.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, la Oficina del Sheriff del Condado de Vernon en Wisconsin probó la ropa de polen de la víctima, lo que resultó en un perfil de polen que sugería que la víctima probablemente provenga de un área urbana en Arizona o Nuevo México.

Las autoridades de Wisconsin esperan que esta nueva información les ayude a identificar a la víctima. Ella se describe como una mujer blanca entre las edades de 50 y 63 con el pelo gris canoso, ojos azules, 5 pies, 5 pulgadas de alto y un peso de aproximadamente 150 libras.

Los detectives dicen que tenía dentaduras completas inscritas con ‘p85’ o ‘p8s’, también estaban inscritos los números 289 o 682 y 420 o 4-20.

También se vio un vehículo amarillo compacto de dos puertas cerca del lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima.

Se determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo y la policía dice que sus dos manos fueron cortadas en la muñeca y nunca fueron localizadas.

Los investigadores han intentado identificar a la víctima durante 34 años y no han tenido éxito.

Las pruebas de polen se han utilizado con éxito en el pasado para identificar a una víctima en otro homicidio. En junio de 2015, se encontró un cadáver en la costa de Deer Island en Boston. Los detectives creían que el cuerpo podría haber sido arrastrado a tierra desde Canadá, pero las pruebas de polen probaron que el cuerpo era de Boston, lo que llevó a la policía a identificar a la víctima en septiembre.

Cualquier persona con información sobre la mujer no identificada hallada en Wisconsin en 1984 debe llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Vernon al 608-637-2124 o al Departamento de Justicia de Wisconsin al 715-839-3830.