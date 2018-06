Por Hugo Laveen

Fargo, ND. Una mujer de 36 años fue acusada de asesinar a su bebé recién nacido ahogándolo en una bañera en un departamento del sur de Fargo, según documentos del Tribunal de Distrito del Condado de Cass presentados el martes 26 de junio.

Ginny Rose Lubitz, de West Fargo, enfrenta un cargo de asesinato y un cargo de intento de homicidio relacionado con la muerte del bebé el 5 de mayo.

Ese día, la policía, los médicos y los bomberos de Fargo fueron enviados alrededor de las 9:39 pm a 4530 Bluestem Court S., Unidad F, para un informe de un recién nacido fallecido.

Los oficiales encontraron a Lubitz en un baño del departamento con una gran cantidad de sangre en el piso. El recién nacido, que había sido removido del baño, estaba en la sala de estar con un amigo de Lubitz y fue declarado muerto a las 9:51 pm, según documentos judiciales.

Ese amigo y otro amigo le dijeron a la policía que llegaron al departamento esa noche y encontraron a Lubitz encerrada en el baño y que al principio no quería que entraran, según documentos judiciales. Después de que Lubitz abrió la puerta y se abrieron paso hacia el baño, encontraron a Lubitz desnuda en el piso y su cabeza junto a la puerta y los pies junto a la bañera, según documentos judiciales.

Cuando uno de los amigos sugirió llamar a una ambulancia, Lubitz dijo que no podía pagarla y que no quería que vieran lo que hacía, según documentos judiciales.

Los amigos pudieron ver que Lubitz había dado a luz porque el cordón umbilical era visible. Cuando le preguntaron dónde estaba el bebé, Lubitz señaló hacia la bañera, donde los amigos encontraron al recién nacido boca abajo en una pulgada de agua, según documentos judiciales.

Lubitz le dijo a su amigo que no se molestara en hacer RCP y que el bebé nunca tuvo respiraciones, según documentos judiciales. El amigo describió a Lubitz como sin emociones y que solo quería un cigarrillo, según documentos judiciales.

Una autopsia del recién nacido “indicó un aparente nacimiento vivo”, declararon los documentos judiciales. Un informe de toxicología mostró que el niño tenía niveles medibles de anfetamina y metanfetamina en su sistema. La causa de la muerte se dictaminó como “ahogamiento por haber sido colocado boca abajo en la bañera”, según documentos judiciales.

Cuando la policía de Fargo entrevistó a Lubitz, dijo que supo que estaba embarazada en agosto o septiembre. Ella planeaba abortar y ahorrar dinero para el procedimiento, pero en noviembre creía haber tenido un aborto espontáneo, según documentos judiciales.

Ella le dijo a la policía que se dio cuenta de que todavía estaba embarazada a mediados de abril, cuando no estaba bajando de peso que había ganado durante el invierno. Ella dijo que no quería contarle a nadie que estaba embarazada y que quería manejarlo ella misma debido a las críticas de los demás, según documentos judiciales.

Lubitz dijo a la policía que no sabía que estaba de parto el 5 de mayo. Dijo que se bañó para calmar el dolor de estómago y el intestino y se durmió en la bañera, según documentos judiciales.

Ella le dijo a la policía que cuando despertó, sintió un nudo en el estómago. Trató de abrir el agua para un nuevo baño, y cuando inclinó su estómago en el borde de la bañera, dio a luz en unos pocos segundos, según documentos judiciales.

Lubitz le dijo a la policía que encontró unas tijeras y cortó el cordón umbilical antes de tratar de llamar al 911, pero no pudo manipular el teléfono para acceder a la función de marcación. Ella dijo que no recordaba nada más después de eso, según documentos judiciales.

Una búsqueda en el teléfono de Lubitz reveló mensajes de la mañana y la tarde del 5 de mayo que indicaban que le dolía el estómago. El historial web mostró una búsqueda alrededor de las 12:20 p.m. para un sitio web sobre cómo empujar durante el parto. El historial web de febrero y marzo mostró búsquedas de cómo abortar o terminar embarazos no deseados o de última hora a través de métodos caseros, según documentos judiciales.

Cuando se le preguntó acerca de estas búsquedas, Lubitz le dijo a la policía que realizó las búsquedas de un pariente de 16 años que estaba embarazada. Ella declinó dar el nombre del pariente, según los documentos del tribunal.

Una orden judicial ha sido emitida para el arresto de Lubitz. Los registros judiciales no incluyen un abogado para ella. Los intentos de contactarla no tuvieron éxito el martes.