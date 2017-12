Por Hugo Laveen

Buckeye, AZ.— Los investigadores dicen que la madre de un niño pequeño que fue baleado y asesinado ahora es una “persona de interés” en el caso.

La policía reveló el domingo que un niño de dos años murió de un disparo y una mujer fue apuñalada en un incidente que ocurrió el viernes.

Las dos víctimas fueron encontradas dentro de una casa cerca de las carreteras Yuma y Watson justo después de las 4 de la tarde.

El niño estaba muerto cuando llegaron los paramédicos, pero la mujer de 26 años fue llevada al hospital. La policía confirmó el lunes que la mujer era la madre del niño. “Ella es la persona de interés en este caso y aún recibe tratamiento médico”, dijo el Departamento de Policía de Buckeye en una publicación de Facebook.

La policía no ha revelado el nombre de la mujer y dice que no ha sido arrestada.

Los investigadores no han revelado las circunstancias del tiroteo y apuñalamiento, pero dijeron que no están buscando “sospechosos adicionales”.

La policía dice que esto continúa siendo una investigación activa.