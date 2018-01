Por Hugo Laveen

Galvestón, TX. la policía de Texas está investigando un homicidio múltiple y suicidio, después de que, al parecer, una madre asesinó a balazos a su esposo y a sus dos pequeños hijos, en un resort frente al mar, para luego quitarse la vida.

La policía de Galveston identificó a la mujer como Flor de María Pineda. El capitán de la policía de Galveston, Josh Schirard, dijo que la mujer, su esposo, Mauricio Morales, de 37 años, y sus hijos de 5 y 10 años fueron encontrados muertos dentro de una habitación en el octavo piso del San Luis Resort.

La policía fue convocada al lujoso hotel de 250 habitaciones en el Golfo de México después de que un huésped en una habitación cercana llamó a la policía alrededor de las 4:30 de la madrugada e informó sobre ruidos de estallido. Los oficiales entraron al cuarto cerrado y encontraron al hombre y dos niños en la cama aparentemente con heridas de bala y la mujer en el piso, también con una herida de bala.

La mujer y uno de los niños “no respondieron pero aún parecían estar vivos” y fueron llevados a un hospital donde ambos fallecieron, dijo Schirard, y agregó que ninguno de los dos pudo hablar.

“Se desconoce un motivo en este momento, pero los datos forenses recogidos en la escena indicaron que se cree que la mujer es el tirador en este momento, aparentemente sin quitarse la vida con una pistola de 9 mm que se encuentra junto a su cuerpo”, dijo Schirard. “No hay indicios ni pruebas de que haya otras personas involucradas o de que existan otros sospechosos en libertad”.

Las autoridades dijeron que no había problemas aparentes antes de que la familia se registrara, y nada sobre el estado de la habitación indicaba que había una lucha. “Mi corazón está con el resto de su familia, su familia extendida, su comunidad y nuestra comunidad, aquellos que no tienen la capacitación para lidiar con esto y tienen que estar expuestos a un evento como este”, dijo Schirard.

Los psicólogos y otras personas que han estudiado casos de madres acusadas de matar a sus hijos han dicho que no es tan poco común como la gente pueda creer. Pero la cobertura de los medios a menudo se centra en casos dramáticos, como Andrea Yates, que fue declarada inocente por demencia por las muertes por ahogamiento en 2001 de sus cinco hijos en Houston.