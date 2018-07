Por Hugo Laveen

Portland, Oregon.— Una mujer de Oregón que resultó gravemente herida y quedó varada durante una semana después de que su Jeep se precipitó 250 pies sobre un acantilado en el océano cerca de Big Sur en California, dice que sobrevivió bebiendo agua fresca que goteaba de musgo hasta ella fue rescatada por una pareja que caminaba por la playa.

Desde su cama en el hospital, Ángela Hernández, de 23 años, publicó una cuenta detallada el domingo por la noche en Facebook sobre su supervivencia después del accidente.

La mujer de Portland dijo que pasaba todos los días caminando por la playa aislada, en busca de ayuda, y que no podía regresar a la carretera.

Ella dijo que tuvo una hemorragia cerebral, pulmón colapsado, costillas y clavículas rotas, y quemaduras severas de sol.

“Para ella, sobrevivir durante siete días en la costa con olas rompiendo sobre usted, con las lesiones que ella sufrió, es increíble”, dijo el alguacil del condado de Monterey, Steve Bernal. “Ella era una luchadora”. Ella tenía la voluntad de sobrevivir y creo que la mayoría de la gente en esa situación probablemente no habría durado tanto”.

Hernández había estado conduciendo hacia la casa de su hermana en Lancaster, cerca de Los Ángeles, el 6 de julio cuando un pequeño animal cruzó frente a ella, causando que se desvíe y pierda el control de su automóvil, escribió.

“Lo único que realmente recuerdo después de eso fue cuando desperté. Todavía estaba en mi automóvil y podía sentir el agua subir por mis rodillas. Me dolía la cabeza y cuando lo toqué, encontré sangre en mis manos”.

Ella dijo que rompió una ventana de su automóvil, saltó al océano y nadó a tierra. Ella se durmió en la playa y se dio cuenta de lo que había sucedido después de despertarse.

Sus hombros, caderas, espalda y muslos irradiaban dolor y todo lo que podía ver era el acantilado, las rocas y el océano.

“Las personas que normalmente caen, no sobreviven, se hunden en la costa de Big Sur. Ella es muy afortunada “, dijo Bernal.

En los días que siguieron, Hernández caminó por la playa en busca de ayuda, trepó a las rocas para evitar la arena filosa y caminar en la orilla para alejarse de las rocas calientes, dijo.

“Encontré un punto alto al que pude trepar y me encontré allí casi todos los días”, escribió Hernández. “Pude ver coches que cruzaban el acantilado y sentí que si podía gritar lo suficiente, que alguien podía oírme o verme. Eso es todo lo que se necesitaría para regresar a mi familia. Solo una persona dándose cuenta”.

Los equipos de rescate habían registrado el área y no habían encontrado señales obvias de que un auto se hubiera estrellado contra un acantilado, dijo Bernal.

Para el tercer día, los jeans de Hernández estaban rotos, sus calcetines tenían agujeros y sabía que estaba deshidratada. Regresó a su automóvil y encontró una manguera del radiador de 10 pulgadas que se había caído del automóvil durante el choque.

“Caminé más al sur por la playa que nunca antes y escuché un sonido goteante”, escribió en Facebook. “Levanté la vista y vi un gran pedazo de musgo con agua que goteaba desde allí. Cogí el agua en mis manos y la probé. ¡¡Era fresca!!!!”

Ella dijo que desarrolló un ritual diario de caminar por la playa en busca de un nuevo terreno elevado, pidiendo ayuda a gritos y recogiendo agua fresca.

“Sería una mentira decir que las cosas se volvieron más fáciles a medida que pasaban los días”, escribió. “Nunca lo hicieron. Pero, seguro que son predecibles”.

Todo cambió el viernes, cuando Hernández se despertó y vio a una mujer caminando por la orilla. “Pensé que era un sueño”, escribió. “Grité,” HEEELLLPPPPP! “Y luego me levanté tan rápido como pude y corrí hacia ella”.

Chelsea y Chad Moore estaban caminando y buscando lugares para pescar cuando vieron el auto naufragado de Hernández y luego ella. Chelsea Moore corrió y obtuvo ayuda mientras su esposo se quedaba con Hernández y le daba agua fresca.

“Simplemente nos entró el pánico y dijimos: ‘Dios mío, estabas en el auto que acabamos de ver y estás vivo'”, dijo Chelsea Moore.

Chelsea Moore se dirigió a un campamento y llamó al 911 antes de encontrar un documento de persona desaparecida con la foto de Hernández.

Ella corrió hacia atrás con ayuda y Hernández fue alzado por un acantilado por los rescatistas y llevada en helicóptero a un hospital, donde se está recuperando.

“No podía creer que fueran reales”, dijo Hernández sobre sus rescatadores. “No podía creer que finalmente nos hubiéramos encontrado”.