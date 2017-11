Nacional

DALLAS.- La conductora de una camioneta que mostraba un mensaje con improperios al presidente Donald Trump y sus seguidores en el área de Houston fue arrestada el jueves con una orden de arresto pendiente.

Los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend muestran que Karen Fonseca fue arrestada alrededor de las 2 de la tarde del jueves por una orden de arresto por fraude emitida en agosto por el Departamento de Policía de Rosenberg. Permaneció en la cárcel del condado el jueves por la noche con una fianza de $1,500.

El portavoz de un sheriff no ha respondido a un mensaje en busca de detalles detrás de la orden.

El alguacil del condado de Fort Bend, Troy Nehls, había amenazado a Fonseca con un cargo de conducta desordenada sobre la calcomanía. Sin embargo, el fiscal de distrito John Healey dijo que no creía que hubiera sido un caso procesable.

Fonseca había dicho que no se quitaría la calcomanía. Dijo que había sido detenida por oficiales de la ley, pero que no tenían motivos para emitir una citación. “No es para causar odio o animosidad”, dijo Fonseca, de 46 años, al Houston Chronicle. “Es solo nuestra libertad de expresión y la estamos ejerciendo”.

Nehls publicó el miércoles una foto del mensaje del camión en Facebook junto con una solicitud para hablar con el conductor.

Nehls en su publicación dijo que un fiscal del condado le dijo que el mensaje podría justificar un cargo menor de conducta desordenada. Pero en una conferencia de prensa el miércoles, pareció alejarse de esa idea. Nehls dijo que apoya la libertad de expresión, pero le preocupa que los mensajes profanos puedan incitar a otros y llevar a enfrentamientos que perturbarían la paz que se ha comprometido a mantener.

Una portavoz de la oficina del alguacil, que cubre el condado al suroeste de Houston, dijo el jueves que la publicación de Nehls se eliminó una vez que se identificó al conductor de la camioneta.

“Debido a los mensajes de odio que ha estado recibiendo hacia su esposa e hijos, el sheriff no hará más comentarios sobre el asunto”, dijo la portavoz Caitilin Espinosa por correo electrónico.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas publicó en Facebook que el mensaje de Fonseca es un discurso protegido y la instó a comunicarse con la organización. La ACLU tomó nota de un caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1971 que anuló la condena de un hombre por alterar la paz por usar una chaqueta con un improperio como parte de un esfuerzo para protestar contra el reclutamiento militar y la Guerra de Vietnam.

Una mujer que levantó su dedo medio en octubre a la caravana de Trump al pasar en Virginia fue despedida de una empresa contratante del gobierno por violar la “política del código de conducta”. Pero el caso de Texas difiere en que una entidad del gobierno amenazó con acciones punitivas por material vulgar dirigido al presidente.

Lynne Rambo, profesora de derecho en la Universidad de Texas A & M especializada en la Primera Enmienda, dijo el jueves que el caso de la Corte Suprema de 1971 dejó en claro dos puntos: el intento del estado de regular las blasfemias o el discurso civil no es motivo suficiente para justificar el lenguaje dirigido a una persona específica es diferente del contenido vulgar ampliamente difundido.

“Es una acción del estado amenazar como lo hizo (Nehls) y realmente debería saber la ley de la Primera Enmienda mejor que eso”, dijo Rambo.

Fonseca dice que el mensaje ha estado en la ventana trasera de la camioneta durante casi un año y que permanecerá allí por el momento.

“No hay ley contra la libertad de expresión, nada en el libro de leyes aquí en Texas”, le dijo a KHOU-TV en Houston. “Me han detenido varias veces, pero no pueden escribirme una boleta”.