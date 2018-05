Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. La policía dice que Mary Migatulski, de 83 años, fue encontrada muerta en el área del desierto cerca de la cuadra 2400 de North Broken Arrow Trail.

Según un comunicado de prensa, la causa exacta de la muerte no está determinada en este momento, pero parece que no hay señales de juego sucio.

La policía dice que no parece que Migatulski haya estado allí por un período prolongado de tiempo, y la investigación aún está en curso.

Migatulski había sido vista por última vez en la cuadra 2500 de Broken Arrow, cerca de Ironwood Hill Drive y Shannon Road.

El Departamento de Policía de Tucson había pedido del público, que ayudaran a encontrar a la mujer.