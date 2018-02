Una mujer de Arizona se va a dormir con fuertes dolores de cabeza y se despierta con acento británico

Estatal

Buckeye, AZ. En un extraño caso médico, una mujer estadounidense que sufría migrañas graves se durmió y despertó con acento británico. Michelle Myers, de Buckeye (Arizona), lleva dos años hablando con un perfecto acento británico, a pesar de no haber salido nunca de Estados Unidos.

Según publicó The Independent, Michelle Myers padece una afección conocida como síndrome de Ehlers-Danlos, más conocida como el síndrome del acento extranjero.

Consiste en una ruptura de vasos sanguíneos, hematomas fáciles y articulaciones dolorosas, pero lo que más llama la atención, es que la mujer se acostó con un fuerte dolor de cabeza y se levantó hablando con un perfecto acento británico.

Según la Universidad de Texas, el síndrome de acento extranjero es “un trastorno del habla que provoca un cambio repentino en el habla, por lo que se percibe que un hablante nativo habla con acento extranjero y con mayor frecuencia es causado por un derrame o daño cerebral”.

Y esta no es la primera vez que Michelle Myers toma un nuevo acento. Según cuenta la mujer, ha habido tres ocasiones distintas en las que se ha ido a dormir con un dolor de cabeza paralizante y se ha despertado hablando con un nuevo acento.

La primera vez que sucedió, comenzó hablando irlandés. Otra vez fue con acento australiano. Sin embargo, esta ha sido la primera vez que un acento le dura más de una semana. “Estoy triste. Me siento como una persona diferente”, lament