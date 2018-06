Por Hugo Laveen

Peoria, AZ. Una mujer de Peoria se hace pública después de que ella dice que un farmacéutico de Walgreens le negó un medicamento para terminar un embarazo.

“¿Cómo pueden hacer esa elección por mí?”

Nicole Arteaga publicó su historia en Facebook, y la publicación ya se ha compartido unas 20 mil veces y ha cosechado miles de comentarios.

“Anoche experimenté algo que ninguna mujer debería pasar por [sic]”, publicó Arteaga, una maestra.

Arteaga dice que fue a Walgreens en 91st Avenue y Peoria para obtener una receta de un medicamento para terminar su embarazo. Ella estaba embarazada de dos meses, pero su médico le había dicho que el desarrollo del bebé había cesado y finalmente abortaría.

“Estaba teniendo un feto no desarrollado sin latido cardíaco y finalmente iba a tener un aborto espontáneo”, dijo.

Su médico le dijo que podría someterse a un procedimiento de D & C (dilatación y curetaje) o tomar medicamentos recetados.

“Hubo dos … opciones. El procedimiento médico llamado D & C, y entrar al hospital, o podría recetar algún medicamento y podría hacerlo en la comodidad de mi hogar”, dijo.

Arteaga optó por la prescripción.

Pero cuando acudió a Walgreens para surtir la receta, el farmacéutico no lo haría “por sus creencias éticas”, según Arteaga.

“(Él) me pregunta si estoy embarazada, y yo digo que sí, y él me dice: ‘No te estoy dando esto. No puedo darte esto'”, dijo.

“Me mantuve a la merced de este farmacéutico explicándome mi situación frente a mi hijo de 7 años, y cinco clientes que se rezagaron para que se los negara debido a sus creencias éticas. Lo entiendo, todos tenemos nuestras creencias. “No entendí que esta no era la situación que esperaba, no es algo que quisiera. Es algo sobre lo que no tengo control”, escribió en su publicación de Facebook.

Arteaga dice que dejó a Walgreens en lágrimas.

“Mi hijo, al ver que me enojo tanto, está tratando de descubrir por qué estás llorando, una vez que no pude contenerlo más”, dijo.

Ella dice que más tarde recibió una notificación por correo electrónico de que su receta estaba lista en otro Walgreens en toda la ciudad. Ella dice que el farmacéutico “finalmente lo había transferido a otro lugar que lo tenía en existencia después de que me había dejado enfadada”.

Arteaga fue capaz de recoger la receta en el otro Walgreens sin problemas.

Arteaga dice que se ha contactado con el gerente de la tienda, la oficina corporativa de Walgreens, y ha presentado una queja ante la Junta de Farmacia de Arizona.

La Junta dice que recibió su queja y la está investigando.

En Arizona, el estatuto del estado permite que un farmacéutico se niegue a participar en abortos, medicamentos abortivos o anticonceptivos de emergencia, declarando:

“Una farmacia, hospital o profesional de la salud, o cualquier empleado de una farmacia, hospital o profesional de la salud que declare por escrito una objeción al aborto, medicamentos abortivos, anticoncepción de emergencia o cualquier medicamento o dispositivo destinado a inhibir o prevenir la implantación de un óvulo fertilizado por razones morales o religiosas no se requiere para facilitar o participar en la provisión de un aborto, medicación abortiva, anticoncepción de emergencia o cualquier medicamento o dispositivo destinado a inhibir o prevenir la implantación de un óvulo fertilizado. La farmacia, hospital o profesional de la salud, o un El empleado de la farmacia, hospital o profesional de la salud devolverá al paciente la orden de prescripción escrita del paciente”.

Arizona es uno de los pocos estados, incluidos Arkansas, Georgia, Idaho, Mississippi y Dakota del Sur, que tienen este tipo de “cláusulas de rechazo” también conocidas como “cláusulas de conciencia”.