Por Hugo Laveen

Queen Creek, AZ. Una mujer del Valle que resultó con un tiro en la cabeza durante la masacre de Las Vegas el 1 de octubre, está pasando por una larga y dura recuperación. Pero después de que los doctores dijeran que su lesión no era sobrevivible, su esposo nos dice que está agradecido por su progreso.

“No es que los doctores se hayan equivocado, es solo que Jovanna es fuerte y ha demostrado que están equivocados”, dijo Francisco Calzadillas sobre su esposa. “Ella está empezando a hablar un poco y decir palabras y tenderá la mano e incluso se besará cuando pida un beso para que tengamos algo con lo que trabajar”.

Jovanna recibió un disparo cuando estaban en el concierto de campo cerca de la Bahía de Mandalay. Calzadillas nos dice que una bala viajó por su cerebro. Los médicos comenzaron a hablar con él sobre la donación de los órganos de Jovanna.

“Es difícil ver a tu ser querido tirado [sic] allí y no hay nada que puedas hacer”, dijo, “depende de ella y ella es fuerte, pero duele que estemos tan indefensos”.

“Unas semanas después del tiroteo, Jovanna fue trasladada en avión a un centro de rehabilitación neurológica. Ella había estado en coma, pero luego, el mes pasado, comenzó a abrir los ojos. Y en Acción de Gracias, se rió”, dijo Calzadillas.

“Todos los días ella comienza a hacer algo diferente”, dijo. “Hace una semana que no hablaba, ahora se está riendo”.

Francisco dijo que sus hijos, de 11 y 3 años, son su motivación. Agregó que todas las noches reza por los que perdieron familiares o amigos en esa masacre.

A pesar del dolor que han sufrido, él sabe que esas personas darían cualquier cosa por ver a su ser querido reír de nuevo.

Si desea ayudar a la familia, han configurado una página de GoFounMe: https://www.gofundme.com/calzadillasfamily.