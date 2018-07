Por Hugo Laveen

Waddell, Arizona. Una mujer está bajo custodia después de que disparó contra los primeros oficiales y socorristas que llegaban a una escena de choque en Waddell, según la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

La mujer, que no ha sido identificada, estuvo involucrada en un choque que la llevó a ir a un área desierta cerca de Perryville Road y Olive Avenue, la noche del domingo.

Cuando llegaron los oficiales y el personal de bomberos, la mujer comenzó a disparar hacia los primeros en llegar a un vecindario, dijo MCSO.

Los primeros en responder pudieron retirarse de manera segura, lo que permitió que la Unidad de Operaciones Tácticas (TOU) asegurara el área.

Después de que los miembros de TOU dieron órdenes a la mujer, la mujer salió del vehículo y se detuvo en medio de la carretera, dijo MCSO.

La mujer no siguió más pedidos y se desplegó un K9. La mujer fue detenida sin más incidentes, dijo MCSO.

La mujer fue tratada y transportada a un hospital cercano por sus heridas. No se informaron otras lesiones.

El incidente sigue bajo investigación y MCSO dijo que se desconoce si las drogas o el alcohol fueron factores en la situación.

La intersección de Perryville Road y Olive Avenue está cerrada mientras los detectives investigan la escena.