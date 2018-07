Por Hugo Laveen

Litchfield Park, AZ. Una mujer le disparó a un hombre que intentó entrar a su casa en Litchfield Park el jueves por la noche, según la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

El sargento Joaquín Enríquez dijo que la mujer había llamado al 911 alrededor de las 11 de la noche para informar sobre un vehículo sospechoso en el camino de acceso a su casa cerca de las calles Camelback y El Mirage.

La mujer dijo a los despachadores que podía ver a un hombre dentro del vehículo y que no sabía quién era.

Enríquez dijo que el hombre finalmente caminó hasta la puerta e intentó entrar a la casa. La mujer le advirtió al hombre que estaba armada y después de que intentó entrar nuevamente a la casa, ella le disparó a través de la puerta.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron al hombre en la puerta con una herida de bala. Fue llevado a un hospital local con lesiones que amenazan la vida donde permanece en estado crítico.

Enríquez dijo que la mujer vive sola y que estaba sola en el momento del tiroteo y que no conocía al hombre.

No se divulgó información sobre qué cargos podría enfrentar.