Por Hugo Laveen

Tolleson.— Una mujer embarazada de cinco meses fue arrojada de su automóvil en un accidente de tres vehículos el lunes por la mañana, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa.

Sus heridas fueron inicialmente descritas como potencialmente mortales, dijo el vocero de MCSO sargento Joaquín Enríquez.

“Está en condición estable”, dijo Enríquez. “La preocupación ahora es el niño no nacido, sabemos que hubo sangrado interno en lo que respecta a eso, así que estamos esperando los resultados del hospital”.

Enriquez más tarde twitteó que la madre y el bebé por nacer estaban en condición estable y que sus lesiones no eran mortales.

El accidente ocurrió durante el trayecto matutino justo después de las siete de la mañana.

“El vehículo que viajaba hacia el oeste en Broadway Road fue golpeado por otro vehículo saliendo de la Avenida 71”, dijo Enríquez. El conductor de ese vehículo, una mujer embarazada de cinco meses, fue expulsado del vehículo y sufrió graves heridas.

Un tercer vehículo fue golpeado por el eje trasero que rompió el coche de la mujer.

Los investigadores del sheriff dijeron que la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Enriquez dijo que la velocidad podría ser factor. “La velocidad no es excesiva, pero los detectives del sheriff están investigando en la escena.” El deterioro no es un problema en este caso “, dijo.

Los conductores de los otros vehículos no resultaron heridos. No se esperaba que se presentaran cargos penales, dijo Enriquez.

Los carriles hacia el oeste de Broadway Road entre las avenidas 67 y 71 reabrieron alrededor de las 9:15 am, según el Departamento de Transporte del Condado de Maricopa.

MCSO ha investigado tres accidentes mortales desde el sábado. “Sólo un mensaje para todos los pilotos que están por ahí”, dijo Enríquez. “Ha sido un fin de semana muy ocupado sólo para la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en lo que respecta a accidentes mortales”.