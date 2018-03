Por Hugo Laveen

North Las Vegas, NV. Una mujer que sostenía un hacha y gritaba amenazas se subió a una cerca de alambre en una escuela primaria de North Las Vegas el martes, según la policía.

Sucedió en Williams Elementary en la cuadra 3000 de East Tonopah Avenue en North Las Vegas alrededor del mediodía, dijo el oficial de información pública de NLVPD, Eric Leavitt. Había alrededor de 200 niños en el patio de recreo en ese momento.

“Fue muy aterrador”, dijo Gael Duarte, de cuarto grado.”Escuché a una mujer gritando ‘Te voy a matar’. Vi a una señora gritándonos a todos con un hacha a su lado”.

Los oficiales arrestaron a Kisstal Killough, de 33 años, en relación con la situación. Según la policía, los agentes que respondieron llegaron en un minuto de la llamada inicial. Killough saltó de la valla, dejó caer el hacha y se rindió pacíficamente, según la policía.

“Tenía lágrimas en los ojos”, dijo la niña de cuarto grado Naomi Ramírez. “Estaba temblando. Mis amigos intentaron calmarme pero no pude hacerlo”.

El director de Williams Elementary envió la siguiente carta a las familias:

27 de febrero de 2018

Familias de Tom Williams,

La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad número uno en la Escuela Primaria Tom Williams. Como siempre, queremos mantenerte informado sobre asuntos importantes que suceden dentro de nuestra comunidad escolar.

Queremos hacerle saber que hoy temprano, un adulto, no asociado con nuestra escuela, intentó escalar una valla para traspasar nuestro campus. El personal y los estudiantes notaron que se llamaba a la mujer y a la policía. Los oficiales del Departamento de Policía de North Las Vegas respondieron de inmediato y tomaron a la mujer bajo custodia antes de que ella pudiera acceder al área de juegos. La mujer no dañó a nadie ni causó ningún daño a la escuela.

Me gustaría agradecer al Departamento de Policía de North Las Vegas por su increíble tiempo de respuesta a nuestra llamada, y también me gustaría agradecer a nuestro personal y a los estudiantes por estar alertas y tomar las medidas adecuadas.

Este incidente sirve como una oportunidad importante para recordarles a nuestros padres y estudiantes acerca de las prácticas seguras y cuidarnos unos a otros. Si usted o su hijo nota algo sospechoso o una persona en el campus que no tiene una identificación CCSD, por favor notifique a uno de los miembros de nuestro personal inmediatamente.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a nuestra escuela al 702-799-7179.

Gracias,

Kristie Cole

Director de escuela

Leavitt dijo que estaba mentalmente impedida o que estaba bajo los efectos de las drogas.