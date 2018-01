Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una mujer que actuaba erráticamente en un paso elevado en el norte de Phoenix llevó a los agentes de policía al cuerpo de un hombre en un hogar en Phoenix el domingo, dijo la policía.

Todo comenzó justo después de las 9:30 a.m. cuando la mujer de 23 años fue vista en el paso elevado del Loop 101 y 23rd Avenue. El Departamento de Seguridad Pública y agentes de la policía de Phoenix llegaron y detuvieron a la mujer, “que estaba en crisis”, según la policía.

Los oficiales hablaron con ella y ella les dijo que fueran a su casa cerca de las avenidas 19th y Glendale. Lo hicieron y cuando entraron, encontraron a un hombre muerto de 27 años, “con signos de trauma obvio”, dijo la policía.

La mujer fue llevada al hospital con lesiones que no se consideran peligrosas para la vida.

No se han realizado arrestos, pero la policía llama a la mujer sospechosa.

La investigación está en curso.