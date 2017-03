Por Hugo Laveen

Peoria, AZ.— Una mujer de Peoria que recibió un disparó en la cara mientras que se sentaba en su coche en el que jugaba Pokemon quiere a cualquier persona responsable, detenida y llevada a la justicia.

La mujer de 63 años habló con los periodistas el miércoles en la comisaría de policía de Peoria con el acuerdo de que su verdadero nombre o identidad no serían puestos en libertad y que ella sería referida como “Toni”.

La mujer parecía estar caminando un poco inestable, y todavía tenía hematomas masivos en la cara y el cuello.

Las imágenes de su herida muestran que la bala entró en el lado izquierdo de su cara alrededor del área del pómulo y salió directamente en frente de la oreja derecha.

Ella fue atacada alrededor de las 2:30 am el sábado, 18 de febrero.

No pude ver. El disparo me llevó toda la vista y no pude ver nada “, dijo “Toni”.

Segundos antes de que el disparo sonara, “Toni” dijo que ella paró en el estacionamiento del Peoria City Hall Complex en la Avenida 84 y Monroe para jugar Pokemon Go, un juego que ella admite se ha convertido en una adicción.

“Toni” dijo que vio dos o tres hombres jóvenes acercarse a su coche. Uno le pidió direcciones.

“Ahí fue cuando él sacó una pistola y me la clavó directamente en la frente y no tuve tiempo de intentar calmarle”, dijo.

En un segundo “Toni” vio el arma, dijo que sus instintos entraron en juego y ella oprimió el acelerador de su coche para escapar. Al mismo tiempo, el sospechoso hizo un disparo.

“Sabía que era la única oportunidad que tenía. Sabía que el auto tenía el poder y sólo pensé que es ahora o nunca. Sólo pienso que fue instinto acaba de patear y dijo que esta es su oportunidad hacerlo porque nunca lo habría hecho, nunca lo hizo “, dijo” Toni “.

La información revelada en la conferencia de prensa indicó que “Toni” pasó 14 años con la oficina del Sheriff del condado de Maricopa como un ayudante y oficial de detención antes de ser herido en el trabajo y tomar una jubilación médica.

Mientras “Toni” admite que sigue siendo dueño de un arma, dijo que no conduce con una en su coche a menos que esté haciendo viajes largos.

“Incluso si hubiera tenido esa pistola, no podría haber hecho nada porque era tan rápido. No habría podido hacer nada “, dijo” Toni “.

Los investigadores creen que los jóvenes pueden haber estado tratando de secuestrar a “Toni”.

El video de vigilancia recuperado de los edificios de la Ciudad de Peoria indica que cinco sospechosos pudieron haber estado involucrados.

Los investigadores dicen que creen que el tirador es un hombre hispano en su adolescencia o principios de los 20s, 5’6 “a 5’7” con una estructura delgada.

El segundo sospechoso que han sido capaces de obtener una descripción es un hombre negro, con una estructura atlética, de 5’10 “a 6 ‘de altura que llevaba una chaqueta de color verde del ejército.

Los detectives dicen que están trabajando todas las pistas que tienen y están revisando video adicional de las cámaras de vigilancia en el área en el momento del tiroteo.

Después de que le dispararon, “Toni” se retiró a salvo y llamó al 911. Nancy Miller fue la operadora en el otro extremo de esa llamada. Miller ha sido un especialista en comunicaciones de la Ciudad de Peoria durante nueve años.

“Me quedé impactado. Realmente lo estaba “, dijo Miller. ¿Tan tranquila como sonaba? Por lo general, cuando alguien está en peligro o miedo, incluso si usted les pregunta: “¿Dónde estás?” No te dan esa información. Te dicen la situación primero. Por lo tanto, el hecho de que ella estaba calmadamente diciéndome dónde creía que estaba y luego me avisara de que había recibido un disparo, fue impactante “, agregó Miller.

Miller y “Toni”, se reunieron por primera vez en la conferencia de prensa del miércoles por la tarde y compartieron un largo abrazo. También cerraron las manos mientras respondían a las preguntas.

“Estoy tan agradecida de que ella esté aquí y sorprendida de que ella esté aquí. Qué mujer valiente y fuerte. Ella es su propio héroe, realmente lo es “, dijo Miller.

“Toni” dijo que Miller le ayudó a mantener su calma y le dijo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Miller acredita su propio entrenamiento e instintos, así como Miller, por ayudar a salvar su vida.

“Cuando empezó a llegar al final, supe que me estaba desvaneciendo y ella era tan buena. Ella era tan buena, y ella me mantuvo alerta hasta que la ambulancia y el departamento de bomberos llegaron allí. Estaba en buenas manos -dijo Toni-.

Los detectives piden a cualquiera que tenga información que llame a la policía o llame a Testigo Silencioso a 480 TESTIGO.