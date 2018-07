Por Hugo Laveen

Surprise, AZ. El padre de una mujer dice que disparó y mató a su novio de toda la vida en defensa propia en Surprise, antes de volver contra sí misma la pistola, el sábado.

Poco después de las 11 de la noche, la policía estaba respondiendo a una disputa doméstica en el área de Waddell Road y Sarival Avenida, que está justo al este del Loop 303.

Una vez que llegaron los agentes, encontraron a dos personas muertas dentro de la casa.

Según Arley McAdams, su hija Christy McAdams y su novio tenían una larga historia de abuso. Ella había regresado a la casa para empacar sus cosas y salir con su hija de 4 años.

Arley dijo que la pareja se peleó alrededor de las 4 de la tarde y el novio amenazó a Christy con un arma.

“La amenazó con un arma, intentó dispararle, sacó su arma y le disparó, y murió”, dijo Arley.

Arley, que vive en Nevada, dijo que Christy llamó a su esposa y luego a él, y les contó lo sucedido.

“Dijo que irá a la cárcel de por vida, que no puede vivir así sin su hija”, dijo Arley.

Arley intentó convencerla de que esperara a que apareciera la policía y esperara a que él manejara hasta allí, pero es un viaje de cuatro horas y media.

Arley trató de convencerla de que no hiciera lo que él pensaba que podría hacer, que era quitarse la vida, pero luego escuchó el peor sonido posible.

“Ella le dijo a su hija que la amaba, y colgó el teléfono”, dijo Arley. “Dijo que eso es todo, y se disparó un tiro y escuché su cuerpo caer”.

Arley y su esposa condujeron tan rápido como pudieron hacia la casa.

“Encontré a mi nieta dormida en el sofá, encontré a mi hija fallecida en el piso de la habitación junto a su novio que había fallecido”, dijo Arley.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Surprise dijo que solo puede confirmar que se trató de una disputa doméstica y que condujo a un asesinato-suicidio.

El nombre del novio no ha sido revelado.