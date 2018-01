Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. La policía de Mesa arrestó a un hombre en un intento de asesinato y suicidio, en el que la mujer si murió.

De acuerdo con el detective Nik Rasheta del departamento de Policía de Mesa, los agentes llegaron a una residencia cerca de Greenfield Road y Southern Avenida, alrededor de las 11:30 de la noche del miércoles 27 de diciembre para una llamada de suicidio.

Rasheta dijo que un hombre había llamado al 911 diciendo que acababa de apuñalarse después de apuñalar a su esposa.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a una mujer adulta fallecida, identificada como Elizabeth Vipond y un hombre gravemente herido, identificado como David Vipond, dentro de la residencia.

De acuerdo con documentos judiciales, David le dijo al operador del 911 que había apuñalado a su esposa a las 4 de la tarde y que no estaba respirando, pero no llamó al 911 hasta aproximadamente las 11:30 de la noche.

Los oficiales encontraron varios cuchillos y una pica de hielo en la mesita de noche al lado de la cama.

Los documentos indican que dos de los cuchillos y el picahielo tenían sangre en sus cuchillas.

David dijo a los oficiales que él y su esposa habían decidido terminar con sus vidas debido a las cargas financieras. Dijo que su esposa le pidió que la apuñalara primero. Él admitió haberla apuñalado a ella y luego a sí mismo.

Los oficiales no encontraron ninguna nota o escritura que indicara que los dos querían poner fin a sus vidas. David dijo después de apuñalarse que yacía en la cama y esperó pero no pudo continuar, entonces llamó a la policía.

David fue llevado a un hospital local en estado grave y fue acusado de un cargo de asesinato premeditado en primer grado.