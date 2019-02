Rosaine Santos fue entregada a ICE

Nacional

La mujer brasileña que tiró la gorra MAGA de un joven en Massachusetts se encuentra bajo custodia de ICE y sería deportada.

Rosaine Santos, fue detenida el viernes y acusada de agredir a Bryton Turner, simpatizante de Donald Trump, en el restaurante mexicano Casa Vallarta.

El hombre grabó el momento en que la inmigrante le tira la gorra de un manotazo. Lo hace frente a agentes de la Policía.

“Los oficiales de deportación del Equipo de Operaciones de Fugitivos de ICE arrestaron a Rosie Santos, una ciudadana de Brasil que está presente ilegalmente en el país”, dijo ICE en un comunicado. “Santos enfrenta cargos locales por asalto y otros delitos. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE y ha sido ingresada en un proceso de deportación ante los tribunales federales de inmigración”.

Santos dijo que fue provocada por Turner.

“Tomé un poco de alcohol, tal vez esa es la razón por la que no pude alejarme, pero al ser discriminada tantas veces en mi vida, tuve que defenderme”, dijo. “Él no es una víctima. Yo soy la víctima. Me han acosado”.