Por Hugo Laveen

El Departamento de Bomberos de Phoenix acudió al rescate de un saltador BASE que tuvo un duro aterrizaje en Echo Canyon el martes por la tarde.

Los paramedicos llevaron al hombre herido de 39 años por el sendero a una ambulancia que esperaba. Estaba con otros dos saltadores, los que aterrizaron con seguridad.

El capitán Reda Bigler, del Departamento de Bomberos de Phoenix, dijo que el paciente sufrió “lesiones importantes en su pelvis”.

Una vez que los rescatistas llegaron al herido, la operación se movió rápidamente.

Echo Canyon es un área popular saltos BASE. BASE es un acrónimo para building (construcción), antenna (antenna), span y Earth (Tierra). El salto BASE es similar al paracaidismo excepto que no se hace desde un avión. Por el contrario, es un salto de baja altitud de un objeto fijo, y es lanzarse desde baja altitud lo que lo hace peligroso.

Esta operación fue el tercer rescate de montaña del día para el Departamento de Bomberos de Phoenix. Un cuarto incidente ocurrió mientras estaban allí.

“Cuando este rescate de montaña estaba terminando, algunas unidades de bomberos que fueron encendidas en esta llamada de salto [BASE] respondieron al sendero de Echo Canyon para un excursionista que acababa de salir del sendero y estaba teniendo dolor de pecho”, dijo Bigler. “Este paciente terminó en un paro cardiaco y fue atendido allí en la escena”.

No había otros detalles disponibles inmediatamente, pero Bigler dijo que un espectador realizó RCP hasta que las tripulaciones llegaron allí; Su tiempo de respuesta fue menos de un minuto.

Más temprano en el día, las tripulaciones levantaron a una mujer adulta fuera del sendero. Según el Departamento de Bomberos de Phoenix, una persona fuera de la ciudad se deslizó y cayó cerca de la parte superior de la pista.

Ella fue levantada con un equipo especial hasta el helicopter que alzó a la paciente al aire y, con ella colgando debajo voló hasta un lugar seguro donde esperaban los bomberos.

El personal médico evaluó a la mujer, pero rechazó el transporte al hospital.

El tercer rescate involucró a una joven que le hizo daño en el tobillo mientras caminaba por el sendero Cholla. Los rescatistas le envolvieron el tobillo y la ayudaron a bajar. Como la mujer del primer rescate de Echo Canyon, no fue transportada.