Deportes

Tucson, AZ.— Mientras miles de fanáticos en el McKale Center subían y aplaudían al entrenador de Arizona, Sean Miller, antes del inicio del partido del jueves por la noche contra Stanford, Miller miró alrededor de la arena y absorbió la atmósfera.

Su montaña rusa de una semana comenzó el 23 de febrero, cuando un informe de ESPN lo relacionó con un supuesto plan de pago por juego, y continuó al día siguiente, cuando no estaba en el banquillo para entrenar a su equipo en una pérdida de tiempo suplementario a Oregon.

La semana terminó con su presidente de la escuela públicamente respaldandolo y anunciando su regreso al escuadrón el jueves.

El entrenador de baloncesto de los hombres de Arizona, Sean Miller, negó vehementemente un informe de ESPN que detallaba su presunta participación en una discusión para pagarle a Deandre Ayton. Más tarde el jueves, el presidente de la escuela y el consejo de regentes declararon su apoyo al entrenador.

“Realmente no sabía qué pensar de eso, aparte de que era muy, muy emotivo”, dijo Miller sobre la gran ovación que recibió antes de la victoria de Arizona 75-67 sobre Stanford, una victoria que selló una parte del Pac-12.

Mark Schlabach de ESPN informó la semana pasada que una intervención telefónica del FBI interceptó las conversaciones entre Miller y Christian Dawkins -corredor de ASM Sports y figura clave en la investigación del FBI sobre acusaciones de corrupción en el básquetbol universitario- en las cuales Miller discutió pagar $ 100,000 para asegurar los servicios de el estudiante de primer año Deandre Ayton.

Los gatos monteses emitieron una declaración al día siguiente diciendo que era en el “mejor interés” de todas las partes que Miller se perdiera el partido de Arizona contra Oregon.

El jueves, Miller negó vehementemente las acusaciones en el informe de ESPN. Llamó al informe “difamatorio” y dijo que nunca ha discutido un pago por un jugador con Dawkins o cualquier otra persona en su carrera.

El presidente Robert Robbins y la junta de regentes de Arizona emitieron declaraciones en apoyo de Miller.

El abogado de la familia de Ayton también ha negado que el estudiante de primer año aceptó un pago de ninguna fuente y dijo que la selección proyectada de los tres primeros “no podía sacar a Dawkins de una alineación” porque nunca lo había conocido.

Paul V. Kelly, consejero externo de Arizona, dijo que Ayton ha sido entrevistado por el FBI y funcionarios de la NCAA esta temporada, entrevistas que no han producido “una pizca de evidencia” que pueda comprometer su elegibilidad.

ESPN respalda sus informes.

Dusan Ristic dijo que nunca había visto a Miller tan feliz como él cuando se reincorporó al equipo el jueves, el mismo día que la estrella Allonso Trier fue reintegrado luego de una breve ausencia debido a una prueba positiva por una sustancia prohibida. Las autoridades escolares dijeron que Trier había ingerido la sustancia sin saberlo, hace dos años, y que las cantidades residuales fueron las que causaron una prueba positiva en enero. Trier ganó su apelación.