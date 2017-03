Sus padres han sido detenidos y se han presentado cargos contra ellos.

Por Hugo Laveen

Los padres de un niño de nueve años de edad que está luchando por sobrevivir después de haber recibido un disparo en la cabeza por su hermano de dos años en una casa de Phoenix, el lunes, han sido arrestados.

El sargento Vince Lewis, del Departamento de Policía de Phoenix, dijo que Wendy Lavarnia, de 28 años, se enfrenta a cuatro cargos de abuso infantil por poner en peligro a sus hijos cuando colocó una pistola a su alcance, El padre, Kansas Lavarnia de 31 años, se enfrenta a un cargo por tener el arma en la casa, no obstante que le era prohibido poseerla.

Informes anteriores de los investigadores fueron de que el niño había muerto, pero Lewis dijo el martes por la mañana que el niño “sigue en vida y aún no ha muerto”. También dijo que el niño “no se espera que sobreviva”.

Los oficiales fueron llamados a la casa ubicada en el bloque 3500 de West Rosewood Avenida, alrededor de las tres de la tarde, después de informes de disparos. Eso está cerca de la Avenida 35 y Cactus Road.

Los agentes encontraron a un muchacho con una herida de bala en la cabeza.

La madre del niño y otros tres niños estaban en casa en el momento del tiroteo.

Wendy Lavarnia le dijo a los detectives que había puesto la pistola cargada en la cama – al alcance de dos de los niños – y luego se dio la vuelta para conseguir la pistolera. Ella dijo que escuchó un disparo y se volvió para ver a su hijo de dos años sosteniendo el arma y su hijo de nueve años, que había estado de pie cerca, con una herida en la cabeza.

Kansas Lavarnia no estaba en casa en ese momento, pero llegó más tarde y fue interrogado por la policía sobre el arma. Los agentes lo arrestaron y lo reservaron con un cargo de armas.

Basado en registros del Departamento de Correcciones de Arizona, pasó tiempo en prisión por condenas de robo y posesión de herramientas de robo de incidentes en 2009. Fue admitido el 24 de noviembre de 2009 y liberado hace poco más de cinco años en febrero de 2012. Como un delincuente convicto, Kansas Lavarnia tiene prohibida la posesión de un arma.

“Lo siento, sabes a lo que me refiero”, dijo Jason Burns, un vecino.”Es un arma de seguridad, tienes que mantenerla cerrada y necesitas educar a tus hijos para que esto no sea un juguete”.

No está claro si los otros tres niños de Lavarnia se quedan con la familia o si están a cargo del Departamento de Seguridad Infantil de Arizona.