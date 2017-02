Afectaría la vida regular de la nación indígena y de muy poco serviría para detener el flujo de indocumentados que ya usan túneles y escaleras.

Por Hugo Laveen

Sells, AZ.— La Nación Tohono O’odham expuso su caso contra el muro fronterizo propuesto por la Casa Blanca en un video el martes, argumentando que la barrera era poco práctica, innecesaria y causaría extrema dificultad a los miembros de la tribu.

En el video con duración de seis minutos se destaca el éxito de los esfuerzos recientes de seguridad fronteriza al tiempo que se trazan los desafíos físicos de la construcción de un muro y las ramificaciones de la separación de miembros de la tribu de sus tierras tradicionales en México.

La tribu “no puede y no apoyará un muro fronterizo fortificado”, dijo el presidente Edward D. Manuel en un comunicado. “La Nación sigue comprometida a trabajar juntos para proteger la frontera usando técnicas probadas y exitosas. Invitamos al Presidente y su administración a visitar la Nación, a ver estos desafíos de primera mano, y comenzar un diálogo productivo para avanzar”.

El video, titulado “Ni una palabra O’odham sobre el muro”, se explica cómo la policía tribal trabaja en estrecha colaboración con las aduanas y protección de fronteras y otras agencias federales para patrullar la reserva. Esa cooperación, junto con la adición de barreras de vehículos y otros recursos, ha tenido un gran impacto en el flujo de inmigración ilegal a través de la reserva, dijo la tribu.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Tohono O’odham, hubo una disminución del 84 por ciento en el número de inmigrantes detenidos en la reserva en 2016 en comparación con 2003. Hubo 85.000 aprensiones en 2003, en comparación con 14.000 en 2016.

“Ha habido tremendo éxito en la interdicción y las aprehensiones y el enjuiciamiento de los sujetos”, dijo el director ejecutivo del departamento, Richard Saunders, en el video.

La policía de Tohono O’odham y los agentes de la Patrulla Fronteriza se han apoderado de un promedio de más de 313.000 libras de drogas por año desde 2002, según la tribu. La Nación Tohono O’odham está trabajando actualmente con Aduanas y Protección Fronteriza para instalar 15 torres de vigilancia y sensor en la reserva para monitorear los pasos fronterizos ilegales, parte del sistema de Torres Fijo Integradas, dice el video.

“Usted puede lanzar los números y hacer que se vea muy bien y decir, ‘Oh mira, los números están abajo en las aprensiones,’ pero ¿cuáles son los números en got-aways?”, Dijo Art Del Cueto, presidente de la Unión Local de la Patrulla Fronteriza de Tucson. Nadie tiene ese número.

Del Cueto, que patrulla la reserva en su trabajo con US Customs and Border Protection, dijo que el muro es un componente importante en una estrategia integral para asegurar la frontera.

“Yo entiendo que es su tierra, pero al mismo tiempo, no podemos tener eso como un sustituto para ir alrededor de la seguridad de nuestro país y la seguridad de nuestra nación. La seguridad debe ser lo primero “, dijo.

La reserva se extiende a lo largo de 75 millas de la frontera México-Estados Unidos, y los miembros de la tribu viven en ambos lados.

“Un muro prohibiría totalmente a nuestros miembros de cruzar porque nuestros miembros cruzan la frontera diariamente para las necesidades básicas justas. También cruzamos por entierros para visitar a nuestros familiares “, dice el vicepresidente Verlon José en el video. “Sería un gran impacto para nuestros miembros”.

Además de los retos de construir una muralla a través de terreno accidentado y llanuras de inundación, los miembros tribales dicen que la barrera física podría alterar el movimiento de los animales y hacer poco para frenar el flujo de fronterizos ilegales.

El muro sería “fácilmente evitado en regiones remotas con el mismo túnel y tácticas de escalera que los inmigrantes indocumentados ya utilizan para superar barreras incluso en áreas más pobladas”, dijo la tribu en un comunicado que acompaña al video.

“Una pared construida en la frontera, creemos, no es la respuesta para asegurar a América”, dice José en el video.