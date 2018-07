Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El gobernador Doug Ducey firmó el viernes una orden ejecutiva para dejar en claro que nadie está por encima de la ley, incluidos los funcionarios electos.

La acción de Ducey se produce poco más de una semana después de que se lanzara un video que mostraba al representante estatal Paul Mosley presumiendo ante un representante del sheriff del condado de La Paz por su excesivo exceso de velocidad.

El incidente no solo apareció en los titulares de Arizona y planteó preguntas sobre el privilegio legislativo definido por la Constitución del estado, sino que también engendró una queja ética y le costó un endoso por parte de la Orden Fraternal de la Policía de Arizona.

“Mosley declaró que tenía prisa por llegar a casa para sorprender a su familia en Lake Havasu City, Arizona”, según el informe del vicecomisario, según citas de la AFOP.”Mosley también me dijo que debería dejarlo ir y que no debería perder más tiempo tratando con él debido a su inmunidad como funcionario del gobierno”.

“Nadie está por encima de la ley, y ciertamente no los políticos. Todos deberían saberlo, pero claramente se necesita un recordatorio “, dijo Ducey en un comunicado sobre la política ejecutiva sobre inmunidad legislativa.

“La seguridad pública debe ser lo primero, y tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestros funcionarios reciban apoyo para hacer cumplir la ley, y contar con las herramientas, conforme a la Constitución, para hacer que todos los malos actores rindan cuentas. Esta orden ejecutiva proporcionará a los funcionarios de Arizona el apoyo y la confianza que necesitan para ejercer su juicio profesional y experiencia sin tener en cuenta la estatura política de un individuo “.

La orden ejecutiva de Ducey aclara lo que dice la Constitución sobre el privilegio legislativo, recordándole a todos que es limitado. Solo se puede aplicar durante la sesión legislativa y los 15 días previos a ella. Pero eso no es todo.

La Legislatura estaba en sesión desde el 8 de enero de 2018, el segundo lunes del año según lo exige el Artículo 4 de la Constitución de Arizona, hasta el 4 de mayo.

El video de Mosley, quien representa al Distrito 5, fue a partir de marzo.

Mientras que la Legislatura estaba en sesión cuando Mosley fue detenido haciendo casi 100 mph en un área de 55 millas por hora al norte de Parker, la orden ejecutiva de Ducey cita una excepción específica al privilegio legislativo establecido por la Constitución: “violación de la paz”.

El primer elemento delineado en la orden ordena a las autoridades “… considerar cualquier violación criminal que ponga en peligro la seguridad de otra persona, incluyendo, entre otros, el exceso de velocidad criminal, conducir imprudentemente y conducir bajo la influencia, como una ‘violación de la paz’ … ”

La siguiente línea alude al incidente que involucra a Mosley. “Es claro en algunos casos recientes que la paz ha sido violada, y tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley en estos casos”.

Tanto Ducey como Mosley se postulan para la reelección a sus respectivas oficinas.