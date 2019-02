Con clases de ciudadanía, inglés para adultos, renovación de DACA y de la residencia permanente, Promise Arizona apoya a la comunidad.

Por Leonardo Reichel

En el histórico edificio de la Primera Iglesia Metodista Unida en el barrio mexicano, cada jueves se reúne el grupo de personas que está siendo preparado para obtener la ciudadanía americana. Con su estilo afable y respetuoso, el maestro Silverio Ontiveros les prepara en educación cívica, conocimientos de geografía, historia y gobierno americanos; y se asegura que sus alumnos presentarán con éxito su examen de ciudadanía.

Las clases de ciudadanía son los jueves de 6:00 PM a 8:00 PM en el 701 al Sur de la Primera Calle, del barrio Central Park; y sólo es parte del servicio que Promise Arizona ofrece dentro del programa Navegadores Comunitarios; el cual también ofrece clases de inglés para adultos, lunes, martes y miércoles de 9:00 AM a 11 AM y de 12:00 Noon a 2:00 PM; preparación de documentos para la ciudadanía; renovación de DACA y de residencia permanente; aunque estos últimos en el Centro Cumunitario del 6437 Sur Central Avenida en South Phoenix.

Las clases de ciudadanía están diseñadas de tal forma que las personas pueden enrolarse en cualquier momento, los grupos son compactos, por lo regular de ocho a 12 miembros y se prolongan entre ocho y 13 meses, cuando los alumnos se sientan preparados y confiados para su entrevista final. En las clases de inglés los grupos son más amplios, llegando a reunir hasta 46 alumnos; según indicó Manuel Gutiérrez Ayech, director del programa.

Las clases de ciudadanía impartidas por Silverio y Susan Ontiveros son muy amenas y participativas. “Yo me preparé y todo el proceso me llevó 14 meses, y es que la Administración Trump corre los trámites con mucha lentitud; durante el gobierno de Obama se tardaba de cuatro a seis meses”; dijo la señora Carla Salazar, de 47 años, quien fue preparada por el maestro Ontiveros.

“Estoy feliz de haberlo hecho –dijo-, mi examen de ciudadanía lo tuve el 18 de noviembre y el 28 de diciembre fue la ceremonia de juramento a la que acudí acompañada por miembros de Promise Arizona; ahora me siento tranquila y segura. Los días de incertidumbre quedaron atrás”, dijo Salazar.

Por su parte Hugo Francisco Estrada, originario de Guaymas, Sonora, quien el pasado 8 de enero tuvo con éxito su examen de ciudadanía y sólo está esperando fecha para el juramento, también fue preparado por el maestro Ontiveros. “recuerdo que cuando acudí al examen iba muy nervioso, pero a la vez me sentía seguro, porque sabía que iba bien preparado. La entrevistadora se portó muy amable durante la hora que duró la entrevista”.

“Silverio incluso nos preparaba con ensayos de la entrevista, y cuando estaba yo frente a la oficial de Migración, me hacía a la idea de que era una práctica frente a Silverio y eso me daba más confianza. A mi estas clases me ayudaron muchísimo”, dijo.

Silverio Ontiveros, durante más de tres décadas fue oficial del Departamento de Policía de Phoenix, llegando a ser comandante y hace algunos años fue considerado para ser nombrado Jefe del Departamento. Ahora está retirado, pero preocupado por la comunidad, después de haber sido maestro del South Mountain Community College, y durante varios años se ha dedicado a preparar inmigrantes para su ciudadanía.