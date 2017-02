Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ.— La oficina del Sheriff del condado de Maricopa está investigando un tiroteo que comenzó con una negociación de drogas y terminó con un adolescente en el hospital temprano en la mañana del miércoles.

Había una cierta confusión inicial debido a cómo el incidente primero fue divulgado.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona dijo que comenzó a la una de la mañana con una llamada sobre un tiroteo en la zona de Litchfield Road de la Interestatal 10.

“Sin embargo, más tarde se determinó que estaba dentro de la jurisdicción de la Policía de Goodyear”, dijo la Oficina del DPS. Según el sargento Joaquín Enríquez, fue un joven de 17 años, quien recibió un disparo en la I-10.

“La víctima cambió de parecer varias veces y luego la investigación fue entregada a la Policía de Goodyear en Litchfield y I-10”, dijo Enríquez.

MCSO se hizo cargo de la investigación después de que la víctima “cambió su historia y admitió que estaba en la zona de Germann y Tuthill realizando una negociación de drogas”.

Esa área está aproximadamente a 18 millas al suroeste de donde estaba el adolescente cuando reportó el tiroteo. Eso está a unos 25 a 30 minutos en auto.

Según Enríquez, el joven de 17 años dijo que le dispararon mientras se alejaba después de que “la transacción de drogas estuvo terminada”.

En el vídeo de la escena y una foto twitteada por el sargento, se puede ver claramente un agujero grande en la ventana del lado del conductor del coche de la víctima.

Enriquez dijo que la víctima resultó herida por lo que parecía ser un disparo de escopeta (birdshot). El adolescente sufrió lesiones en la cara y el torso, pero esas lesiones no son mortales.

A pesar de que se trata en varios tamaños, el Birdshot son por lo general las más pequeñas de municiones de escopeta. Los pellets se envasan en una cáscara de escopeta y se dispersan cuando se dispara la cáscara.

“Las esferas de metal, llamadas pellets, que se llenan en un cartucho se dispersan alrededor de la zona de destino”.

Enríquez dijo que dos jóvenes varones sospechosos huyeron de la escena en un vehículo, pero no proporcionó ninguna otra información.

No está claro si el adolescente conocía a los sospechosos antes del incidente del miércoles por la mañana. Tampoco está claro cuál fue su papel en el acuerdo de drogas que precipitó el tiroteo.