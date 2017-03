Por Hugo Laveen

Un juez ha negado la solicitud del ex Sheriff Joe Arpaio para un juicio por jurado en su caso de desacato criminal.

Arpaio, de 84 años de edad, había pedido que un jurado decidiera si debería ser condenado por un delito de desacato a un tribunal por desobedecer una orden judicial en un caso de perfil racial.

El abogado de Arpaio había presentado documentos judiciales que decían que las acciones de un funcionario electo debían ser decididas por un jurado imparcial de sus compañeros, no por un juez.

Pero los fiscales habían estado buscando un juicio en el tribunal para el caso de delito menor.

Arpaio se enfrenta a la acusación de prolongar sus redadas de inmigración durante 17 meses después de que un juez le ordenó detenerse.

De acuerdo con documentos judiciales presentados el miércoles, “La ley de la Corte Suprema y el Noveno Circuito es clara: Un acusado de desacato criminal no tiene un derecho constitucional a un juicio por jurado donde la condena resulta en una sentencia de prisión de no más de seis meses Y / o una multa de no más

Más de $ 500. ”

Arpaio se ha declarado no culpable de la acusación de desacato. Reconoció la violación del desacato, pero ha dicho que no era intencional.

El caso está ahora previsto para un juicio ante la jueza Susan Bolton, que comenzará en abril.

En noviembre pasado, Arpaio perdió su candidatura para un séptimo mandato cuando fue derrotado por el demócrata Paul Penzone.