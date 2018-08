Por Hugo Laveen

Charleston, VA. Un nieto del ex gobernador de Virginia acusado de violar a una compañera de la Universidad de Virginia ha evitado pasar tiempo en prisión.

The Daily Progress informó que los cargos de Stephen Dalton Baril se redujeron de delito mayor y sodomía a delito menor por agresión sexual y delito grave por lesiones ilegales el viernes como parte de su declaración de Alford, que reconoce pruebas suficientes para una condena sin admitir culpabilidad.

La estudiante le dijo a la policía que Baril la llevó a su apartamento y la violó en lugar de llevarla a su casa desde un bar en enero de 2017.

El juez Humes J. Franklin condenó al ex alumno de UVA de 21 años, a cinco años de libertad condicional supervisada.

Baril es el nieto de John Dalton, un republicano que se desempeñó como gobernador desde 1978 hasta 1982. Su padre, Steve Baril, es un republicano que funcionó sin éxito en 2005 como fiscal general.