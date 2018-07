Por Hugo Laveen

Las autoridades del este de Texas están investigando la muerte de una niña de 10 años que aparentemente fue electrocutada mientras buscaba tras una secadora de ropa, para rescatar sus gatitos.

KSLA-TV en Shreveport, Louisiana, publicó que los padres de Greenlee Marie dijeron que estaba tratando de rescatar a las mascotas el sábado en la casa de la familia en New Boston, Texas.

“Ella amaba a sus bebés. Y haría cualquier cosa por ellos”, dijo Shelby Roos sobre su hija en una entrevista con la estación.

Para el lunes, las autoridades estaban de vuelta en la casa investigando.

El nuevo jefe de la policía de Boston, Garry McCrary, dijo a la estación de televisión que es “demasiado pronto ahora para seguir adelante y culpar y responsabilizar hasta que termine la investigación”. Él no dio más detalles.

El cuerpo de la niña fue enviado a Dallas para una autopsia.

New Boston está a unas 20 millas de la frontera de Arkansas y aproximadamente 150 millas al noreste de Dallas.