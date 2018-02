Por Hugo Laveen

Omaha, Nebraska. Una niña de 14 años es acusada de homicidio criminal por la muerte de su propio padre. La policía de Omaha confirma que arrestaron a la adolescente.

Las autoridades fueron llamadas a una casa cerca de la calle 41 y la avenida Bedford el sábado, para verificar el bienestar de un residente. Fue entonces cuando encontraron a Montrel Williams, de 48 años, muerto dentro de su hogar.

Según los vecinos, el padre y la hija se mudaron a la casa hace unos tres meses. “Llegué aquí y vi todo esto explotado alrededor de mi árbol, de repente, allá arriba. Dijeron que estaban investigando algunas cosas y estaban llamando a la casa del vecino “, dijo Demonte Walker, quien vive una casa inmediata.

La cinta amarilla de la escena del crimen le dijo que algo no estaba bien. “Lo sé y luego me doy cuenta de la cinta amarilla que hay y, ‘maldita sea que mataron a alguien'”, dijo Walker.

Demonte dijo que es típico escuchar disparos en el vecindario. “Pero encontrar un cadáver en la casa de alguien, o cualquiera que haya por aquí, es bastante desconocido”, dijo.

El domingo, la policía dijo que la joven de 14 años había sido detenida en el Centro Juvenil del Condado de Douglas por homicidio criminal.

“La sospechosa de 14 años está relacionada con nuestra víctima en este homicidio. A principios de esta semana hablaremos con el fiscal del condado y deberíamos tener más información en ese momento”, dijo el oficial de policía de Omaha, Michael Pecha.

Pecha dijo que la investigación está en curso y producirá más información en unos pocos días. Los familiares que respetuosamente se han negado a hacer comentarios, diciendo que no quieren afectar la investigación activa.