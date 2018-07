Por Hugo Laveen

Camden, AR.¬ Un hombre y una mujer enfrentan múltiples cargos después de que la policía dice que una niña de 5 años fue severamente abusada, envenenada con sal y obligada a beber agua de un inodoro para sobrevivir.

Antwan Alvin Davison, de 28 años, y Jenesia Kuame Moore, de 27, de Camden, Arkansas, se entregaron a la policía y fueron acusados de intento de asesinato en primer grado, agresión doméstica y abuso de un menor, según un comunicado de prensa de Departamento de policía de Camden.

El 6 de julio, funcionarios del hospital en el Centro Médico del Condado de Ouachita informaron que la hija de Davidson estaba en la sala de emergencias con Moore, la novia de Davidson, luego de que ella se cayó por las escaleras y dijo que le dolía el cuello.

Sin embargo, el personal médico estaba preocupado por el peso de la niña de 5 años. Cuando llegaron los agentes, dijeron que la niña era muy “huesuda” y de tamaño insuficiente para su edad.

La niña fue enviada al Arkansas Children’s Hospital en Little Rock para una evaluación adicional.

El informe preliminar del personal médico de Little Rock dijo que la niña fue descrito como severamente desnutrido, demacrado y frágil con rasgos faciales hundidos. Según los informes, ella estaba pidiendo a gritos comida y bebida a su llegada al hospital.

Le dijo al personal que no podía beber después de las 6 p.m. porque ella “orinalito está en sí misma”.

También se encontraron marcas circulares de quemaduras en la parte superior de los muslos y moretones en su parte posterior.

Cuando le dieron un bocadillo para comer, Moore se lo quitó y se lo dio a su hermano, y le dijo que era porque lo comía demasiado lento. Según los informes, la niña de 5 años le dijo al personal que cuando la servían Pop Tarts, siempre tenían frío y que su hermano se calentaba.

Según un comunicado de prensa, la niña dijo que cuando no come lo suficientemente rápido, “papá lo arroja a la basura”.

La niña de 5 años fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos por desnutrición severa, deshidratación e hipotermia. Una prueba mostró que sus electrolitos eran notablemente altos en sodio.

Sus niveles eran tan altos, de acuerdo con uno de sus médicos, que probablemente podría haber muerto o haber sufrido lesiones permanentes sin intervención médica.

La niña le dijo al personal:

Ponen sal en mi arroz, ponen una gran cucharada de sal en mi arroz y me obligan a comerlo.

El nivel de cloruro de sodio fue consistente con el envenenamiento por sal, que es extremadamente peligroso y posiblemente fatal. También puede causar un intenso impulso de sed, lo que según dicen los médicos explica por qué la niña fue atrapada y castigada con beber del inodoro.