Había desaparecido hace meses, después de que sus padres fueron asesinados en Wisconsin.

Por Hugo Laveen

Madison, Wis.- Una adolescente de Wisconsin desaparecida durante casi tres meses después de que sus padres fueron asesinados en la casa de la familia fue encontrada con vida apenas a una hora de distancia, por una mujer que se encontró con la niña de 13 años y la golpeó la puerta de sus vecinos gritaba: “¡Soy Jayme Closs! ¡Llame al 911!”

Jayme estaba flaca y sucia, llevaba zapatos demasiado grandes para sus pies, pero parecía estar bien cuando la descubrieron el jueves por la tarde cerca de la pequeña ciudad de Gordon, dijeron los vecinos.

“Honestamente, todavía creo que estoy soñando ahora mismo. Era como si estuviera viendo un fantasma”, dijo Peter Kasinskas al Tribuna Este de Minneapolis. “Mi mandíbula acaba de ir al suelo”.

Las autoridades dijeron que un sospechoso estaba bajo custodia, pero que por lo demás no dio detalles adicionales antes de una conferencia de prensa programada para el viernes en Barron, en el noroeste de Wisconsin.

Jayme desapareció el 15 de octubre después de que la policía descubrió que alguien había irrumpido en la casa de la familia en las afueras de Barron y había matado a tiros a sus padres, James y Denise Closs. Jayme no se encontraba en ningún lugar, y el Departamento del Sheriff del Condado de Barron la describió como probablemente secuestrada.

Los detectives siguieron miles de consejos, vieron docenas de videos de vigilancia y realizaron numerosas búsquedas en el esfuerzo por encontrar a Jayme. Algunos consejos llevaron a los funcionarios a reclutar a 2,000 voluntarios para una búsqueda masiva en tierra el 23 de octubre, pero no dio pistas.

El alguacil del condado de Barron, Chris Fitzgerald, dijo en noviembre que mantuvo casos similares en el fondo de su mente mientras trabajaba para encontrar a Jayme, incluido el secuestro de Elizabeth Smart, quien tenía 14 años cuando la sacaron de su casa de Salt Lake City en 2002. fue rescatada nueve meses después con la ayuda de dos testigos que reconocieron a sus secuestradores de un episodio de “Los más buscados de Estados Unidos”.

“Tengo la corazonada de que ella (Jayme) sigue viva”, dijo Fitzgerald en ese momento. Él estaba en lo correcto.

El Star Tribune informó que la residente de la ciudad de Gordon, Kristin Kasinskas, escuchó un golpe en su puerta el jueves por la tarde. Era su vecina, que había estado paseando a su perro cuando Jayme se acercó a ella para pedirle ayuda. La mujer, que se negó a ser identificada, dijo que estaba bastante segura de quién era la niña, pero cualquier duda se borró cuando Jayme dio su nombre.

Dijeron que durante los 20 minutos que Jayme estaba en su casa, Kasinskas y su esposo, Peter, trataron de hacerla sentir más cómoda. Le ofrecieron agua y comida, pero ella rechazó ambas cosas. Jayme estaba callada, sus emociones “bastante planas”, dijo Peter Kasinskas.

Jayme le dijo a la pareja que no sabía dónde estaba ni nada sobre Gordon. Por lo que les dijo, creían que estaba allí durante la mayor parte de su desaparición.

Gordon se encuentra a unas 40 millas (64.4 kilómetros) al sur del Lago Superior y a unas 65 millas (104.6 kilómetros) al norte de Barron, la ciudad natal de Jayme. Gordon es el hogar de aproximadamente 645 personas en una región boscosa donde la tala es la principal industria.

La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas confirmó en su sitio web que Jayme fue encontrada en la ciudad a las 4:43 p.m. Jueves, y que un sospechoso fue detenido 11 minutos después. The Associated Press no pudo confirmar la cuenta de Kasinskases; la línea de no emergencia de la oficina del alguacil no respondió el jueves por la noche, y el sheriff Thomas Dalbec no respondió a un correo electrónico.

Sue Allard, la tía de Jayme, le dijo al Star Tribune que apenas podía expresar su alegría después de enterarse de las noticias el jueves por la noche.

“Alabado sea el Señor”, dijo Allard entre sollozos. “Es la noticia que hemos estado esperando durante tres meses. No puedo esperar a abrazarla. Simplemente no puedo esperar”.

El alcalde de Barron, Ron Fladten, dijo el jueves por la noche que estaba encantado de saber que Jayme estaba vivo.

“Hubo mucho desaliento porque esto tomó bastante tiempo para desarrollarse”, dijo Fladten. “Mucha gente ha estado orando diariamente, como yo lo he hecho. Es un gran resultado que obtuvimos esta noche. Es increíble. Es como tomar una gran nube negra en el cielo y deshacerse de ella y el sol sale de nuevo”.

Reconoció que Jayme podría no ser la misma persona que ella era antes de desaparecer.

“Espero que esté en buena forma”, dijo el alcalde. “Sin duda, ella ha pasado por una terrible experiencia. Creo que todos le desean una buena recuperación y una vida feliz en el futuro”.

La notificación de que Jayme había sido encontrada se produjo cuatro horas después de que Fitzgerald hubiera llevado a Twitter para desmentir un informe de que había sido encontrada con vida cerca del condado de Walworth. El condado de Douglas, donde se encontró a Jayme, se encuentra a cientos de millas al noroeste del condado de Walworth.